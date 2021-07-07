Заплутана італійська: вислови із непередбачуваним перекладом

Італійська мова має є слова, переклад яких може здивувати.

Деякі слова звучать однаково або бодай дуже схоже у більшості європейських мов, але не в італійській.

Це частково пов’язано з тим, що італійська – одна з найбагатших на діалекти мов, і довгий час у країні не було єдиної літературної мови.

Ймовірно, що деякі локальні діалектні слова стали сприйматися як уніфікована літературна норма. І поки дослідники висловлюють суперечливі гіпотези з цього приводу, розглянемо цікаві приклади італійських висловів, переклад яких складно вгадати іноземцям.

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Здавалося б, баскетбол так і звучатиме на всіх мовах світу. Але італійці здивують туристів та емігрантів, назвавши цей вид спорту pallacanestro. Palla – це м’яч, а canestro – кошик. Тож з одного боку, такий переклад можна назвати логічним. Та в більшості мов цей прийом не застосовують (наприклад, французи не вживають ballepanier, а кажуть basketball), що й викликає таке здивування у всіх, хто чує слово pallacanestro вперше.

Не лише спортивні терміни в італійській мові можуть здатися дивакуватими. Когнітивний дисонанс цілком спроможні викликати й слова, що стосуються музичної тематики. Так, музичний інструмент фортепіано італійці називають рianoforte. Математики тут могли б пожартувати, що від перестановки доданків сума не міняється: forte – це голосно (сильно), а рiano – повільно. Та сила звички змушує українців дивуватися такій зміні частин добревідомого слова.

Pullman – це зовсім не назва місцевого італійського супергероя. І взагалі, не означення людини, попри частку man. В Італії pullman – це автобус. Хоча, слід зазначити, легший для запам’ятовування термін l’autobus теж інколи використовують.

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Не поспішайте кричати bravo італійським панянкам. Адже так заведено звертатися лише до чоловіків. Демонструвати свою прихильність особі жіночої статі в Італії слід зі словом brava, яке належить до жіночого роду.

Buon compleanno – означає хорошого завершення року. Все б нічого, якби цією фразою, скажімо, італійці вітали один одного напередодні Нового року. Але річ у тому, що хорошого завершеного року бажають іменинникам. Тобто, це традиційне привітання з Днем народження, на кшталт англійського Happy Birthday.

Італійська мова настільки оригінальна, що навіть появився термін італьянізм. Італьянізмами називають запозичені з італійської мови слова і мовні звороти, які побудовані за зразком італійської мови в будь-якій іншій мові.

Цікаво, що італьянізми зустрічаються навіть в українській мові. До них належать такі слова: цедра, кавалер, вермішель, діва та багато інших.

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