Заробила… дірку в кишені

«Робота за кордоном! Вакансії для некваліфікованих працівників – від 1000 євро!» – оголошеннями про такі послуги зараз рясніє Інтернет.
Неможливість знайти роботу за гідну оплату в Україні штовхає наших громадян шукати щастя у сусідній державі. Проте реальність для багатьох виявляється не настільки привабливою, як здавалося: у сусідній державі заробітчан очікують непрості умови праці, суттєві видатки на їжу й проживання і не такі вже й високі зарплати.
Про те, як потрапити на роботу за кордон, скільки на це потрібно витратити коштів та часу і яким у підсумку може бути фінансовий результат, «Високому Замку» розповіла іванофранківка Ольга.
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Як потрапляють «на гачок» посередників
Пані Ольга з Івано-Франківщини втратила роботу наприкінці весни 2021 року. Знайти нове місце праці 48-річній жінці, у родині якої двоє старших дітей – студенти, а найменший ще школяр, не вдалося, тож вирішила їхати на заробітки за кордон. Пані Ольга ще ні разу не працювала поза межами України, тому звернулася до фірми-посередника.
Оголошення про те, що триває набір некваліфікованих працівників без знання мови на різні вакансії у Польщі, Ольга знайшла на сайті однієї з таких фірм. Там пропонували не лише послуги з підбору місця праці й офіційного працевлаштування, а й виготовлення документів, і навіть супровід координаторів і опіку над заробітчанином у різних непередбачуваних ситуаціях аж до повернення працівника в Україну. В оголошенні йшлося, що все роблять оперативно, тож на роботу можна виїхати вже за місяць або й менше.
Коштували такі послуги 2800 грн. Натомість обіцяли заробітки від 1000-1100 доларів на місяць. Пані Ольга повірила написаному, обрала вакансію, яка підходила їй, і зателефонувала в офіс фірми. Там її уважно вислухали, проте відразу попередили, що і пальцем не ворухнуть, поки клієнтка не скине авансовий платіж – 800 грн. Після цього у неї взяли всі необхідні дані та пообіцяли, що через два тижні пакет документів буде готовий для подачі у візовий центр.
Проте очікування затягнулося. Безробітна жінка, фінансові запаси якої танули з кожним днем, кілька разів оббивала пороги офісу фірми, адже слухавки ніхто не брав. Нарешті через півтора місяця жінці зателефонували, мовляв, пакет документів для подачі на робочу візу готовий, проте забрати його можна за умови стовідсоткової оплати за послуги, тобто іще 2 тис. грн. Пані Ольга знову сягнула по гаманець.
Робочу візу на рік із правом працювати у Польщі 180 днів жінка отримала у візовому центрі за три тижні. Після цього виявилося, що вакансія, яку обрала пані Ольга, вже неактуальна. Жінку поставили перед фактом: обирайте з двох вакансій, що є на цей момент, або очікуйте. Погодилася працювати там, де було місце, – на шоколадній фабриці.
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Виїзд і карантин. «Сюрпризи» з видатками
Виїхати на роботу пані Ользі вдалося у серпні. Після важкої ночі у дорозі і прибуття на автовокзал Ольга і ще десятки таких, як вона, заробітчан стали у чергу, щоб оформитися у польській фірмі, яка, власне, і приймала на роботу українців. Люди із 6-7 години ранку аж до вечора заповнювали трудові договори, оформляли зарплатні банківські картки й отримували робоче взуття, здавали медичні аналізи. Усе це відбувалося в одному місці – на другому поверсі варшавського автовокзалу.
Як виявилося, і за аналізи, і за робоче взуття, і за 10-денне перебування на карантині (для невакцинованих від коронавірусу) з першої зарплати українців знімають понад 400 злотих. А за перевезення заробітчан до місця карантину, а потім – до постійного місця проживання у хостелі довелося платити готівкою. Ці переїзди Польщею обійшлися жінці у понад 100 злотих.
Харчуванням під час карантину ніхто заробітчан не забезпечував. Власник помешкання попередив: з торбами для вас бігати не буду. Кому треба – ідіть до крамниці, як тільки звечоріє, у такий час польська поліція з перевіркою не навідується. Ну, а якщо навідається, то якось викручуйтеся…
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Хостел-«рукавичка» і черги до вбиральні
За місяць проживання у хостелі, місце в якому пані Ользі надала фірма-роботодавець, із зарплати знімали 500 злотих.
Умови жінку нажахали: у невеликому двоповерховому будинку, де були дві туалетні кімнати, суміщені з душовими, і одна кухня, мешкали 20 (!) осіб. У кімнатах проходи між ліжками становили 30 см. Дві сімейні пари тулилися в одній крихітній кімнатці. А шістьом заробітчанам взагалі довелося мешкати у… загальному коридорі, за імпровізованою «стіною» з простирадл.
Про ґендерний поділ власниця помешкання подбати «забула»: серед «коридорних» пожильців було п’ять жінок і один чоловік.
«Зате немає двоповерхових ліжок, та й будинок – у населеному пункті, а не десь серед поля. Ото довелося б до крамниці раз на тиждень таксі їздити», – з полегшенням зітхала літня жінка із Львівщини.
Пані Ользі було дивно, що за чималі гроші за житло ти змушений чекати у черзі не лише до плити на кухні, а й до вбиральні… Жінка почала цікавитися, як можна винайняти житло самостійно, проте через кусючі ціни, а також труднощі з оформленням документів польською мовою відклала це питання. До речі, вартість оренди житла за останній рік у Польщі подорожчала, адже через наплив українців попит на помешкання величезний.
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Штрафи і звільнення, «бо не сподобалась шефовій»
І ось нарешті перший робочий день на шоколадній фабриці. Навчання і заняття з дотримання безпеки праці звелося до того, що заробітчанок попередили: щоб не травмуватися, будьте уважними. Попри запевнення посередників, що робота неважка і на виробництві немає конвеєрів, виявилося, що працювати доведеться саме за конвеєрною стрічкою, яка рухалася з великою швидкістю.
У приміщенні було холодно. У цеху жінкам доводилося тягати і важкі ящики, і дерев’яні палети. За місце на легших процесах на виробництві розгорталися цілі баталії – зранку працівники з досвідом, розштовхуючи всіх ліктями, бігли на «найкращі місця»…
Про те, чи підходить людині така робота або чи може новий працівник її виконувати, не йшлося – слід було відпрацювати два місяці. Як виявилося, ті, хто звільнився раніше, відразу «заборгували» по 300 злотих, адже звільнення за власним бажанням для людини, яка не відпрацювала 60 днів, передбачає штраф.
Причиною для звільнення могло стати спізнення на три хвилини після закінчення обідньої перерви. З роботи виганяли за те, що заробітчани скористалися курилкою у приміщенні для керівного складу; що працівник намагався виправдатися у відповідь на несправедливі зауваження керівника. Звільняли і тих, кому на виробництві робилося зле.
Одна із працівниць зомліла у цеху, їй негайно надали першу медичну допомогу, викликали «швидку», проте наступного дня через бригадира передали, що вона тут уже не працює. А траплялися випадки, коли заробітчан звільняли за те, що… не сподобалися «шефовій».
«Плинність кадрів була шаленою. Проте набір заробітчан з України тривав постійно, тож робочих рук не бракувало. Замість одного звільненого на робоче місце були готові прийти десятеро», – каже пані Ольга.
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Як дожити до зарплати?
Замість 10-12 робочих годин на день, як обіцяли, працювали по 8 год. Траплялися дні, коли робота тривала тільки 5-6 год., а було й таке, що бригади по черзі посеред робочого тижня відправляли «відпочити». «Немає замовлень», – пояснювали бригадири.
Як дізналася Ольга, зарплату працівникам виплачують через два тижні після відпрацьованого місяця. Тобто першу заробітну платню з урахуванням карантину жінка мала отримати через два місяці після виїзду з України. Гроші, які Ольга мала при собі, закінчилися швидко.
Вона, як і інші заробітчани, почала шукати підробітки. Їй пощастило: осінь – час рвати яблука, а дрібних фермерів, які мають гектари садів і потребують робочих рук, у центральній частині Польщі, де опинилася пані Ольга, було чимало. Тож у вихідні жінка вирушала «на ябка». За ящик яблук на 300 кг українкам платили по 35-40 злотих.
«Навіть попри відсутність у мене досвіду і відповідних навичок, за день я заробляла від 80 до 160 злотих. Усе залежало від урожайності на ділянці саду, розміру яблук і погоди. А ті, хто роками працює у Польщі на ябках, збирали за день на особу по 8-9 ящиків!» – розповідає Ольга. Приємним бонусом було те, що їсти яблука досхочу ніхто не забороняв. Фермери навіть пакували українкам цілі торби цих фруктів – із вдячністю за допомогу у зборі урожаю.
Згодом, коли сезон рвання яблук закінчився, українські заробітчанки йшли збирати «спади», тобто відбраковані яблука, які використовують для виробництва соку чи вина. За таку роботу вже платили погодинно – 13-14 злотих за годину.
«Шкода, що стільки грошей витратила на посередників, бо обіцяну ними платню 1000-1100 доларів на місяць на основній роботі заробити нереально, – каже Ольга. – До прикладу, перша зарплата становила 1700 злотих. Із цієї суми відразу вирахували 900 злотих – плату за житло і видатки на меданалізи, взуття тощо. Уявляєте, який мізер залишився! Його заледве вистачило на їжу та речі першої необхідності. Тож ми ходили на «яблучні» підробітки, які самі собі знаходили, цілу осінь. Це дозволило відкласти якісь кошти і відправити родині», – каже Ольга.
Covid-19: наодинці з недугою
Пані Ольга розповідає, що на шоколадній фабриці, де працювала, ніхто не вимагав від українців вакцинуватися від коронавірусу (у Польщі українські заробітчани можуть зробити щеплення безкоштовно). Кожного дня при вході на територію виробництва працівникам роздавали медичні маски, без них до робочого місця не допускали. Здебільшого ці маски працівники, та й бригадири, носили на підборідді. Команда «Маски на ніс!» лунала лише тоді, коли у цех прямував хтось із директорів…
«У листопаді співробітники почали масово хворіти. І згодом ми дізналися, що у кількох працівників діагностували коронавірус», – розповідає пані Ольга.
Жінка вирішила зробити щеплення від цієї недуги, проте не встигла – раптово відчула симптоми застуди, у неї піднялася температура, а потім зникли смак і нюх. Про жодні лікарняні не йшлося – Ольга працювала за таким трудовим договором, який передбачав оплату тільки за виконаний обсяг праці. Тобто на роботу не виходиш – грошей не отримуєш.
Поки хворіла, нею опікувалися сусідки по кімнаті, одна з яких була медиком. На щастя, хвороба мала легкий перебіг, і після 10 днів постільного режиму Ольга одужала. Нині вона, щоб не повертатися із заробітків із діркою у кишені, шукає нову роботу у Польщі – з гідною оплатою і бодай якимись соціальними гарантіями.
А ось її знайомій не пощастило: з першого дня хвороби у жінки був жар, нудота, сильний кашель і знесилення. Потрапити на прийом до лікаря у Польщі виявилося не так просто: численні звернення до координатора і на гарячу лінію фірми нічого не дали. Аж на восьмий день хвороби у важкому стані із температурою понад 39 і двостороннім запаленням легень заробітчанку забрала швидка допомога, яку викликали поляки – власники орендованого нею житла.
Жінка уже третій тиждень перебуває у польській лікарні для «ковідних». Спілкуючись зі співробітницями у соцмережах, пише, що просить Бога про одужання і сили, щоб повернутися на батьківщину: «І більше з України нікуди ні ногою!».
«Фірма-посередник повинна мати ліцензію»
Олексій, менеджер однієї з фірм, яка надає послуги з працевлаштування українців у Польщі і Чехії, порадив, як не потрапити у неприємності, вирушаючи на роботу за кордон.
«Зверніть увагу на те, що фірма-посередник повинна мати ліцензію Міністерства соціальної політики України. Інформацію про це можна перевірити на сайті відомства. Перед тим, як визначитися з вакансією, детально розпитайте про умови праці. Не дозволяйте переконати себе, що вам, до прикладу, підійде робота на виробництві побутової хімії, попри те, що у вас на неї алергія.
Обов’язково уточніть особливості трудового договору – за що і які штрафи передбачені на виробництві тощо. Під час виїзду слід мати при собі необхідний запас грошей. І найголовніше – у жодному разі не погоджуйтеся на неофіційне працевлаштування! Ризикуєте не тільки не потрапити на обіцяну вам вакансію, а й відпрацювати у важких умовах і взагалі не отримати за це винагороди».
Розмовляла Юлія Малиновська.
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