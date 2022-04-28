Зеленський обговорив з прем’єром Італії можливості розв’язання кризи в Україні

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив президенту України Володимиру Зеленському, що Рим повністю підтримує його країну і готовий зробити свій внесок у пошук міцного розв’язання кризи.

Про це йдеться у заяві офісу італійського прем’єра за підсумками телефонної розмови, пише “Європейська правда”.

Читайте також: В КІНОТЕАТРАХ ІТАЛІЇ ВИХОДИТЬ КОМЕДІЯ “KOЗA НОСТРА” З ІРМОЮ ВІТОВСЬКОЮ У ГОЛОВНІЙ РОЛІ

“У центрі переговорів були останні розвитку ситуації на місцях в Україні та допомога країні. Прем’єр-міністр Драгі підтвердив повну підтримку італійським урядом київської влади та готовність Італії зробити свій внесок у пошук довготривалого вирішення кризи”, – йдеться у повідомленні.

В окремій заяві офіс Драгі повідомив, що 10 травня він зустрінеться із президентом США Джо Байденом у Вашингтоні, щоб обговорити, серед іншого, війну в Україні.

Зеленський подякував Драгі за долучення Італії до розслідування злочинів проти людяності, скоєних Росією і за прихисток для понад 100 тисяч українців, які вимушено покинули свої домівки через російську агресію.

Читайте також: ІТАЛІЯ МОЖЕ ПОЗБУТИСЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД РОСІЙСЬКОГО ГАЗУ В 2023 РОЦІ

“Обговорили також долучення Італії до майбутніх безпекових домовленостей”, – написав президент.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!