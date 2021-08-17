Кращі аквапарки в Італії – розвага для усієї сім’ї

Настало довгоочікуване літо. Ми розповімо про кращі аквапарки Італії, які варто відвідати всією сім’єю.

Parco Oltremare – тематичний розважально-науковий аквапарк в Річчоне (Емілія-Романья)

Площа парку «Ольтремаре» перевищує 110 000 кв. м. З 2010 року він співпрацює з Центром дослідження китоподібних. Деякі зони парку присвячені морям, інші – утворенню Землі, зародженню життя і еволюції.

Планета Земля – це видовищна подорож до початку часів, від Великого Вибуху до епохи динозаврів і льодовикового періоду. Планета Море – це величезні акваріуми і басейни, де можна інтерактивно переглянути водну фауну Адріатичного моря: дельфіни, акули, луна-риба (найбільша в світі кісткова риба) та інші.

Дарвін – це дидактичний маршрут під скляним куполом, що розповідає про еволюцію життя на Землі.

Планета «Наука» – інтерактивна виставка з розповіддю про винаходи Архімеда, а кінотеатр Imax на величезному екрані демонструються захоплюючі 3D фільми, наприклад, про подорож в морську безодню «Wild Ocean», або зустрічі з лютим тиранозавром.

Водним розвагам присвячено площу 4 000 кв. м з безліччю атракціонів: фонтанами, морськими битвами на човнах з водяними гарматами, маршрутами по підвісних мостах і секретних лабіринтах.

Ціни:

Повний: € 25; Пільговий: € 20 (діти зростом 100-140 см, особи старші 65 років, особи, які супроводжують інвалідів); Безкоштовно діти зростом до 1 м.

Другий день безкоштовно.

Як дістатися:

Адреса: Via Ascoli Piceno, 6 47838 Riccione (RN)

Автомобілем: парк «Ольтремаре» розташований поблизу з’їзду «Річчоне» автомагістралі А14.

www.oltremare.org

Zoomarine – Аквапарк в Римі (Лаціо)

Площа аквапарку понад 35 гектарів. Він розташований неподалік від Риму в містечку Торваяніка і пропонує своїм відвідувачам безліч атракціонів і можливість подружитися з різними морськими мешканцями. Захоплюючі шоу проходять на Острові Дельфінів, в Затоці Ластоногих, Лісі Папуг і Поляні Хижих Птахів. Для бажаючих проводять додаткові Тридцятихвилинні тури, де можна дізнатися більше про улюблених тварин.

У шоу «Галеон ловців перлів» головні дійові особи – люди. Натреновані каскадери грають роль піратів і під керівництвом капітана Гака, переслідують Пітера Пена і його відважних друзів. Під час захоплюючої вистави актори стрибають у воду з 25-метрової висоти! Не пропустіть шоу «Акробатичний баскетбол». Неймовірні стрибки і трюки професійних артистів буквально долають силу земного тяжіння.

У парку «Зоомарін» є і звичайні атракціони, каруселі та американські гірки. «Лагуна піратів» – це 110-метровий водний маршрут, під час якої здійснюється водна «битва», в якій беруть участь 12 чотиримісних човни, озброєних водними гарматами. Є тут і 4D-кінотеатр, де можна подивитися фільми про мешканців морських глибин.

Zoomarine Beach – це пляж і зона відпочинку, лежаки і парасольки, басейни, гідромасаж, водні гірки, атракціони для дітей.

Ціни:

Повний: € 28; Пільговий: € 21 (діти до 10 років та особи старші 65 років); Інваліди: € 10 (для супроводжуючих ціна така ж); Безкоштовно діти ростом менше 1 м.

Квиток на 2 дня відвідування парку. Повний: € 35 (в касах парку); € 33 (покупка квитків на сайті); Пільговий: € 28 (в касах парку); € 26 (покупка на сайті).

У вартість квитка входять всі шоу і атракціони парку.

Як дістатися

Адреса: Via Zara 00040 Torvaianica-Pomezia (RM)

Автомобілем. З Рима: Grande Raccordo Anulare, з’їзд № 26 Pontina (SS 148) в напрямку Latina. З півдня: з’їзд Pomezia – Torvaianica на шосе SS Pontina (SS 148).

www.zoomarine.it

Caneva World в Лацізе (Венето)

«Caneva World» – це два парки: сінема-парк «Мувіленд» і аквапарк «Канева».

«Мувіленд Парк» – це тематичний парк розваг, присвячений кіно. Тут можна взяти участь у шоу з приголомшливими спецефектами і покататися на безлічі атракціонів.

Біля входу в парк починається «Маршрут 66», де ви, на автомобілі з справжнім мотором, ви проїдете по легендарному американському хайвею. Найхоробріші можуть піднятися на вежу вільного падіння Hollywood Action Tower, висота якої 50 м, покататися на «Машині розкрадачів гробниць» (Tomb Rider Machine) і заглянути в «Будинок жахів» (Horror House), де вас чекає подорож в темряві серед персонажів фільмів жахів.

Дуже реалістичним є симулятор німецького підводного човна U-571 періоду Другої світової війни: човен атакують літаки, навколо нього падають бомби, здається що човен ризикує затонути. Новинка 2015 року – американська гірка Diabolik Invertigo висотою понад 50 м.

До «Мувіленду» примикає аквапарк «Канева». Ідеальне місце, щоб освіжитися і розважитися в оригінальному парку водних атракціонів. Це єдиний аквапарк в Італії з пляжами з дрібного білого піску, рослинами, музикою, лагунами і навіть вулканом. Здається, що ти перебуваєш на тропічному острові. У «Піратській лагуні» височіє великий галеон, є різноманітні гірки, спуск на надувних колах по бурхливих річках, басейн зі штучною хвилею, гідромасаж, ще тут можна стрибнути з вершини водоспаду на атракціоні «Стрибок у воду» (англ. Water Jump) і спробувати багато-багато іншого.

Ціни:

Парк «Мувіленд»

Повний: € 25; пільговий: € 19 (діти зростанням від 1 м до 1 м 40 см); діти ростом менше 1 метр – безкоштовно.

Аквапарк «Канева»

Повний: € 27; пільговий: € 21 (діти зростанням від 1 м до 1 м 40 см).

Ціни Movieland + Caneva: повний на 1 день в обидва парку: € 31; пільговий: € 25 (діти ростом від 1 м до 1 м 40 см); діти ростом менше 1 метра – безкоштовно.

Як дістатися:

Адреса: Località Fossalta, 1; 37017 Lazise (VR)

Автострада A4 Мілан – Венеція, з’їзд Песк’єра-дель-Гарда, потім за вказівниками Movieland – Canevaworld. При русі по автостраді A22 Модена – Бреннеро з’їзд Аффі, потім, за вказівниками Movieland – Canevaworld.

www.canevaworld.it

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