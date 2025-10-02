Культурний шок в Італії: українка про менталітет місцевих

Українка, яка тривалий час живе в Італії, розповіла про головні культурні відмінності між українцями та італійцями, які досі її дивують. Її спостереження особливо стосуються комунікації, ставлення до роботи та соціальної поведінки.

Критика — «як удар під ребро»

В Італії не прийнято прямо говорити «ти не маєш рацію». За словами українки, італійці сприймають це як образу і рідко визнають помилки. Прямота у спілкуванні часто шокує іноземців.

Робота заради життя

Для італійців важливо працювати щоб жити, а не навпаки. Менталітет українців, які часто мають кілька робіт або підробітків, здивував місцевих. Натомість італійська неспішність і відтермінування рішень може дратувати українців.

Показова привітність і прихована байдужість

Українка помітила, що за дружніми посмішками італійців часто ховається байдужість. В Україні слова «все добре» зазвичай відповідають дійсності, тоді як в Італії — радше соціальна формальність.

Висновок

Для успішної адаптації в Італії українцям варто звикнути до опосередкованого спілкування, іншого підходу до роботи та культурних норм, що відрізняються від українських.

