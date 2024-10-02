Легендарній акторці Софії Лорен виповнилося 90 років

20 вересня видатній акторці Софії Лорен виповнилося 90 років. Вона — одна з останніх зірок Золотого віку Голлівуду, а її вплив на світове кіно є безсумнівним.

Софія Лорен, хоч і рідко, але досі з’являється на публічних заходах. У 2020 році вона знялася у фільмі свого сина Едоардо Понті “Життя попереду”, продовжуючи свою блискучу кінокар’єру.

Акторка народилася 1934 року в бідній сім’ї, виховувалася матір’ю. Її шлях до слави почався в 14 років, коли вона взяла участь у конкурсі краси. Хоча перемогти їй не вдалося, це стало поштовхом для кар’єри. Лорен помітив кінопродюсер Карло Понті, який не лише допоміг їй увійти в кінематограф, але й став її чоловіком та партнером на все життя.

Справжній прорив стався в 1962 році, коли Софія Лорен здобула “Оскар” за роль у фільмі “Чочара”. Ця перемога була історичною, адже вперше нагороду отримала акторка за роль у фільмі, знятому не англійською мовою.

Кар’єра Лорен стрімко злетіла, і вона підкорила Голлівуд. Вона знімалася поряд з легендарними акторами того часу та здобула численні нагороди: “Оскар”, премію BAFTA, “Золотий глобус”, а також почесний “Оскар” у 1991 році за внесок у світовий кінематограф.

Особисте життя Софії Лорен також було щасливим. Єдиним чоловіком у її житті був Карло Понті, з яким вона прожила до його смерті в 2007 році. У пари народилося двоє синів: Карло Понті-молодший та Едоардо Понті.

Софія Лорен залишається іконою кінематографа та прикладом неперевершеного таланту і жіночої краси, чий вплив на світову культуру не втрачає актуальності навіть через десятиліття.

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