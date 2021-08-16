Італійська кухня — одна з найпопулярніших у світі. Полента, маскарпоне, фокачча… І назви, і смак, і вигляд — здається, в Італії все доведено до досконалості. Такими ж традиційно вишуканими в італійській кухні є десерти, один з яких ми і пропонуємо вам приготувати.

Рецепти італійської кухні: манго-кокосова панна котта

Панна котта — класичний десерт італійської кухні, який є досить легким для приготування.

В Італії словосполучення “панна котта” буквально означає варений крем. Крім класичної панна котта, яка зберігає білий колір вершків, готують найрізноманітніші її варіації: шоколадні, фруктові, з варенням, прикрашені ягодами чи горіхами.

Отож, для приготування манго-кокосової панна котти необхідно:

1 пакетик порошку желатину;

9 столових ложок холодної води;

½ склянки кокосового крему;

1 ½ склянки вершків;

неповна склянка білого цукру для сиропу;

½ стиглого манго, нарізаного кубикам;

1 шт манго для гарніру

Читайте також: “Італійська кухня” – дотепний вірш в якому українці в Італії впізнають себе

Приготування:

У каструлю влити ½ склянки цукру і 4 столові ложки води. Сироп помішувати до повного розчинення цукру, після чого 2 хв варити на повільному вогні. Вкинути кубики манго, вони мають добре покритися сиропом.

Желатин замочити однією столовою ложкою холодної води.

В окремій каструлі довести до кипіння кокосовий крем, після чого додати вершки і ¼ склянки цукру. Цю масу кип’ятити на повільному вогні 2 хв, потім додати желатин до суміші і розмішувати доти, доки він повністю не розчиниться. Пролити суміш через сито, щоб видалити домішки.

Далі влийте десерт у стакан або чашку: спочатку вершково-кремову суміш, а зверху (можна всередину) сироп з манго.

Поставити в холодильник на кілька годин, а краще на ніч.

Прикрасити скибочками манго і листям м’яти.

Смачного!

Читайте також: Італійська кухня може врятувати життя

*Кокосовий крем можна купити або підготувати заздалегідь.

На нього піде:

100 г кокосового молока;

100 г вершкового масла;

30 г кокосової стружки (або тертого кокосу);

30 г згущеного молока;

1/2 ч. л. кукурудзяного крохмалю.

У розігріте кокосове молоко додати масло, згущене молоко, та мішати до однорідної консистенції. Розвести крохмаль ложкою холодної води, додати до раніше приготованої маси і довести до кипіння. Всипати кокосову стружку і добре розмішати.