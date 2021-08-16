Італійська кухня — одна з найпопулярніших у світі. Полента, маскарпоне, фокачча… І назви, і смак, і вигляд — здається, в Італії все доведено до досконалості. Такими ж традиційно вишуканими в італійській кухні є десерти, один з яких ми і пропонуємо вам приготувати.
Рецепти італійської кухні: манго-кокосова панна котта
Панна котта — класичний десерт італійської кухні, який є досить легким для приготування.
В Італії словосполучення “панна котта” буквально означає варений крем. Крім класичної панна котта, яка зберігає білий колір вершків, готують найрізноманітніші її варіації: шоколадні, фруктові, з варенням, прикрашені ягодами чи горіхами.
Отож, для приготування манго-кокосової панна котти необхідно:
- 1 пакетик порошку желатину;
- 9 столових ложок холодної води;
- ½ склянки кокосового крему;
- 1 ½ склянки вершків;
- неповна склянка білого цукру для сиропу;
- ½ стиглого манго, нарізаного кубикам;
- 1 шт манго для гарніру
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Приготування:
У каструлю влити ½ склянки цукру і 4 столові ложки води. Сироп помішувати до повного розчинення цукру, після чого 2 хв варити на повільному вогні. Вкинути кубики манго, вони мають добре покритися сиропом.
Желатин замочити однією столовою ложкою холодної води.
В окремій каструлі довести до кипіння кокосовий крем, після чого додати вершки і ¼ склянки цукру. Цю масу кип’ятити на повільному вогні 2 хв, потім додати желатин до суміші і розмішувати доти, доки він повністю не розчиниться. Пролити суміш через сито, щоб видалити домішки.
Далі влийте десерт у стакан або чашку: спочатку вершково-кремову суміш, а зверху (можна всередину) сироп з манго.
Поставити в холодильник на кілька годин, а краще на ніч.
Прикрасити скибочками манго і листям м’яти.
Смачного!
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*Кокосовий крем можна купити або підготувати заздалегідь.
На нього піде:
- 100 г кокосового молока;
- 100 г вершкового масла;
- 30 г кокосової стружки (або тертого кокосу);
- 30 г згущеного молока;
- 1/2 ч. л. кукурудзяного крохмалю.
У розігріте кокосове молоко додати масло, згущене молоко, та мішати до однорідної консистенції. Розвести крохмаль ложкою холодної води, додати до раніше приготованої маси і довести до кипіння. Всипати кокосову стружку і добре розмішати.
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