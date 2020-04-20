Магазини, відкриті в Італії із 14 квітня

Ось повний перелік магазинів, які будуть відкриті із вівторка 14 квітня. Деякі із них (наприклад, продуктові, тютюнові чи залізо-скоб’яні крамниці (ferramenta) та ін. не закривалися під час “суворої” фази карантину.

Деякі регіони, у яких епідемія коронавірусу поширилася найбільше, не підтримали цю постанову італійського уряду. Наприклад, в регіоні Лаціо книгарні відкриють лише 20 квітня.

• Гіпермаркети 🍏🍞🍤 .

• Супермаркети 🍇🍖🍠.

• Продуктові магазини дисконти 🍎🧀🍞 .

• Мінімаркети та інші неспеціалізовані продуктові магазини 🍬🍒🍗 .

• Роздрібна торгівля мороженими продуктами ❄🍤🍖 ❄

• Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійними пристроями, телекомунікаційним обладнанням, аудіо- та відео електронікою, побутовою технікою 📱 💻🖥.

• Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах 🚬🍻 .

• Автозаправки ⛽🏍🚙 .

• Роздрібна торгівля ІТ та телекомунікаційним обладнанням (ICT) у спеціалізованих магазинах 🖥🖨🖲 .

• Роздрібний продаж металовиробів, фарб, електропродуків, сантехніки та опалювального обладнання 🚽 🛁🔑📟🗝🔑 .

• Магазини ламп та засобів освітлення 💡💡.

• Газетні кіоски 🗞📰.

• Аптеки та спеціалізовані магазини лікарських препаратів, що не потребують рецепта лікаря (parafarmacie) 💊💉.

• Роздрібна торгівля медичними та ортопедичними засобами (ortopedie) ♿ .

• Парфумерії та магазини засобів особистої гігієни 🌫🛀.

• Магазини для домашніх тварин 🐶🐭🐱🐰.

• Оптики та фотомайстерні 🎞📸👓🕶.

• Магазини продуктів для домашнього опалення 🔥.🔥

• Роздрібна торгівля миючими та полірувальними засобами і супутніми товарами 🌫🛀.

• Будь-яка роздрібна торгівля, будь-якого виду продукції через Інтернет та телебачення 💻📲.

• Роздрібна торгівля будь-яким типом товару замовлених поштою, радіо, чи телефоном 📺📠📞 .

• Торгівля за посередництва автоматів 🎛🏧.

• Магазини канцелярських товарів 📐📝✒.

• Книгарні 📚 📖.

• Магазини одягу для дітей та немовлят 👘👗👶👦 .

Маріанна Сороневич

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