Магнітні бурі у серпні: коли вони стануться та чим це загрожує

Спалахи на Сонці змінюють наше електричне поле, а на це дуже чутливо реагують наші електрозбудливі тканини.

У серпні 2021 року українців очікують довготривалі магнітні бурі. Людям, які залежні від перепадів космічної погоди, радять не навантажувати себе надмірною фізичною роботою, а більше відпочивати, уникати стресових ситуацій, а також підтримувати правильний раціон харчування і дотримуватися питного режиму.

Коли їх очікувати та як убезпечити себе від магнітних бур – у матеріалі ТСН.ua.

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Магнітні бурі у серпні 2021 року будуть досить сильними і тривалими. Фахівці, що аналізують сонячну активність, в останній літній місяць чекають вплив на Землю трьох потужних спалахів. Так магнітні бурі в серпні 2021 року очікуються в наступних числах:

2-3 серпня: на початку місяця очікується тривала, але середньої інтенсивності магнітна буря. Метеозалежні люди будуть відчувати проблеми зі сном, підвищену дратівливість, а у тих, хто схильний до стрибків тиску в несприятливі дні, може погіршитися стан.

16-17 серпня: до Землі дійде сонячний вітер, що несе з собою сліди потужного спалаху. Цей період вкрай небезпечний для гіпертоніків, а також тих, у кого є виражені проблеми з серцем або психікою. У сприйнятливих людей будуть відзначатися порушення сну, головний біль і емоційна нестриманість.

18-20 серпня: після потужної магнітної бурі прийде нова – середнього ступеня. У метеозалежних людей вона викличе порушення сну, головні болі, а також перепад тиску.

Які проблеми викликають магнітні бурі

Порушення графіка сну, безсоння вночі, сонливість протягом дня;

Сильні головні болі;

Мінливість артеріального тиску;

Неуважність, дратівливість, занепад сил, зниження концентрації;

Загострення хронічних захворювань;

Розлади психічного і психологічного характеру;

Почастішання серцебиття, тахікардія.

Як вберегти здоров’я під час магнітної бурі

Врятувати організм можна. Варто забезпечити собі правильний нічний сон: лягати спати до півночі, а вставати без будильника. Обов’язково більше рухатися: ходити пішки, плавати, займатися гімнастикою, але не бігати.

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Важливо у ці дні відмовитись від стимуляторів на кшталт кави, а також дуже гарно харчуватися. Віддавати перевагу слід здоровій їжі та достатній кількості води, а від смаженого та жирного краще відмовитись.

Нагадаємо, поки науковці сперечаються, чи справді магнітні бурі впливають на людей, лікарі попереджають: необхідно уважно спостерігати за своїм організмом і відмовитись від шкідливих звичок на період прогнозованих бур, адже самопочуття дійсно може погіршитися.

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