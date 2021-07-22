Магнітні бурі у серпні: коли вони стануться та чим це загрожує

Спалахи на Сонці змінюють наше електричне поле, а на це дуже чутливо реагують наші електрозбудливі тканини.
У серпні 2021 року українців очікують довготривалі магнітні бурі. Людям, які залежні від перепадів космічної погоди, радять не навантажувати себе надмірною фізичною роботою, а більше відпочивати, уникати стресових ситуацій, а також підтримувати правильний раціон харчування і дотримуватися питного режиму.
Коли їх очікувати та як убезпечити себе від магнітних бур – у матеріалі ТСН.ua.
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Магнітні бурі у серпні 2021 року будуть досить сильними і тривалими. Фахівці, що аналізують сонячну активність, в останній літній місяць чекають вплив на Землю трьох потужних спалахів. Так магнітні бурі в серпні 2021 року очікуються в наступних числах:
2-3 серпня: на початку місяця очікується тривала, але середньої інтенсивності магнітна буря. Метеозалежні люди будуть відчувати проблеми зі сном, підвищену дратівливість, а у тих, хто схильний до стрибків тиску в несприятливі дні, може погіршитися стан.
16-17 серпня: до Землі дійде сонячний вітер, що несе з собою сліди потужного спалаху. Цей період вкрай небезпечний для гіпертоніків, а також тих, у кого є виражені проблеми з серцем або психікою. У сприйнятливих людей будуть відзначатися порушення сну, головний біль і емоційна нестриманість.
18-20 серпня: після потужної магнітної бурі прийде нова – середнього ступеня. У метеозалежних людей вона викличе порушення сну, головні болі, а також перепад тиску.
Які проблеми викликають магнітні бурі
- Порушення графіка сну, безсоння вночі, сонливість протягом дня;
- Сильні головні болі;
- Мінливість артеріального тиску;
- Неуважність, дратівливість, занепад сил, зниження концентрації;
- Загострення хронічних захворювань;
- Розлади психічного і психологічного характеру;
- Почастішання серцебиття, тахікардія.
- Як вберегти здоров’я під час магнітної бурі
Врятувати організм можна. Варто забезпечити собі правильний нічний сон: лягати спати до півночі, а вставати без будильника. Обов’язково більше рухатися: ходити пішки, плавати, займатися гімнастикою, але не бігати.
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Важливо у ці дні відмовитись від стимуляторів на кшталт кави, а також дуже гарно харчуватися. Віддавати перевагу слід здоровій їжі та достатній кількості води, а від смаженого та жирного краще відмовитись.
Нагадаємо, поки науковці сперечаються, чи справді магнітні бурі впливають на людей, лікарі попереджають: необхідно уважно спостерігати за своїм організмом і відмовитись від шкідливих звичок на період прогнозованих бур, адже самопочуття дійсно може погіршитися.
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