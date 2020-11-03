Маленька Італія: у Жмеринці відкрили магазин «Bellisimo» з найпопулярнішими товарами зі всього світу

Жмеринчани Ілля та Світлана відкрили магазин з натуральними продуктами.

Смачні ковбаски прямо з Італії, найрізноманітніші сири з Голландії, особливі солодощі з Європи та Америки та справжні корисні смаколики без цукру, лактози та глютену, – всі ці та багато інших якісних товарів зі всього світу пропонує жмеринчанам магазин «Bellisimo», що знаходиться на території ринку «Мальва».

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У «Bellisimo» можна знайти улюблену усіма жуйку зі знайомим смаком з дитинства «Hubba Bubba», чіпси «Pringles» та смачнючі шоколадні пасти «Baunty», «Twix», «M&M’s» та «Mars»

Власники «Bellisimo» Світлана та Ілля зібрали на полиці магазину безліч органічної продукції та унікальних товарів з різних куточків світу.

У «Bellisimo» можна знайти різноманітні смаколики не лише для дорослих, але й для дітей. Зокрема, улюблену усіма жуйку зі знайомим смаком з дитинства «Hubba Bubba», чіпси «Pringles» та смачнючі шоколадні пасти «Baunty», «Twix», «M&M’s» та «Mars».

«Ми об’єднали в «Bellisimo» якісну натуральну продукцію з-за кордону та смачні товари з України. У нашому магазинчику ви знайдете широкий асортимент товарів для поціновувачів здорового харчування та безліч продуктів, якими зможете порадувати своїх рідних», – говорить жмеринчанка Світлана.

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Власники магазину на особистому досвіді знають про важливість правильного харчування, адже навчаються у медичному університеті, тому, підбираючи асортимент товарів, в першу чергу звертають увагу на якість та користь продукції.

«Bellisimo» відкрився в період карантину, тому у магазині дотримуються усіх карантинних заходів, а також пропонують покупцям скористатися антисептиком, якому відвели місце прямо біля каси.

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