Міськраду Рима оштрафували за вказання імен матерів на могилах абортованих плодів

Італійський орган із захисту приватного життя оштрафував міську раду Рима та її агентство з питань кладовищ на понад 400 тисяч євро за практику розміщення на могилах абортованих плодів імені матері.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомило агентство Reuters.

Проблема виникла у 2020 році, коли група жінок, які перервали вагітність, виявили таблички зі своїми іменами на місці поховань на римському цвинтарі Фламініо-Пріма Порта.

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Деякі з них подали судові скарги, стверджуючи, що така практика є порушенням їхнього права на приватне життя.

Орган із захисту приватного життя наказав місцевим органам охорони здоров’я припинити вказувати особисті дані жінок у похоронних документах та медичних свідоцтвах на абортовані плоди, назвавши це “незаконним розголошенням” приватних даних.

Аборти в Італії легальні з 1978 року, але вони, як і раніше, викликають багато суперечок. У багатьох державних лікарнях процедура фактично неможлива через велику кількість противників переривання вагітності, які відмовляються це робити.

Варто зазначити, що в листопаді місто Рим змінило правила поховання. Згідно з нововведенням, могили абортованих плодів були позначені анонімними кодами, а не іменами матерів.

Differenza Donna, група захисту прав жінок, яка подала до суду на місто Рим, привітала штраф як “велику перемогу”. Дії міської влади група описала як “жорстоку” практику оприлюднення імен тих, хто перериває свою вагітність.

Нагадаємо, днями у Лондоні пройшла масштабна акція протесту, учасники якої вимагали декриміналізувати аборти в країні.

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