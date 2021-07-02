Названі головні везунчики липня 2021: літо принесе вам фантастичні зміни

Представникам цих сузір’їв, на думку астролога, літо принесе фантастичні зміни. Хто ці головні везунчики епіцентру літа?

Гороскоп на липень 2021 розповість про знаки Зодіаку, до яких найбільш будуть прихильні зірки і планети. Представники цих сузір’їв, на думку астролога, зможуть домогтися чималих висот, а також змінити своє життя на краще. Хто ці головні везунчики епіцентру літа?

Щасливчиків місяця серед знаків Зодіаку назвала відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцендентом (висхідним знаком).

Овен

Липень для Овнів буде вдалим місяцем, дуже активним, натхненним і творчим, так як будуть діяти “левові” енергії, які близькі по духу Овнам. Ви будете відчувати колосальну енергію і бажання діяти, домагатися своїх цілей, зможете бути почутими і показати себе у всій красі. Прибуток принесуть також різні освітні та наукові проекти, торгівля, юриспруденція, співпраця із зарубіжними партнерами, спортивні заходи. Тільки не перестарайтеся, інакше люди побачать вашу нещирість і дешеві понти.

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Лев

Леви опиняться в центрі багатьох подій, а досягнення цілей станемо особливо легким. Це – ваш час! Венера і Марс у вашому знаку, після 22 липня і Сонце перейде в знак Лев. А це означає, що плювати ви хотіли на думку оточуючих, ви будете в центрі уваги всіх подій або станете причиною цих подій. Гніть свою лінію, висловлюйте свої бажання і ставте свої умови і ультиматуми. Цього місяця це спрацює. Це час досягнення цілей, у щоб це вам не стало. Запускайте нові проекти, піартеся, просувайтеся, але врахуйте, що час навчитися чути і бачити оточуючих.

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Скорпіон

Ваша енергія буде спрямована на рекламу, просування себе і свого бренду, просування по кар’єрі. Кар’єра, статус та інші амбіції виступлять у вас на перший план, ваші дії і рішення можуть зробити важливий вплив на ваше майбутнє. З’явиться можливість проявити себе в справі, показати свої здібності. Перешкоди вас не збентежать, а тільки ще більше будуть підбурювати. У будь-якому випадку в цей період вам доведеться багато працювати, забуваючи про все, крім жаданої мети.

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