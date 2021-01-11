Наскільки заразні люди з безсимптомним перебігом COVID-19

У перші місяці пандемії вчені припускали, що частка людей з безсимптомним перебігом COVID-19 може досягати 80%, пізніше вважалося, що цей показник становить близько 50%

Нові дослідження показують, що кількість інфікованих, у яких симптоми не розвиваються, – від 17 до 20%. Більш ніж у половини людей, яких лікарі спочатку вважали за безсимптомних, симптоми з’являються з часом, пише BMJ.

Читайте також: ВАКЦИНАЦІЯ ВІД КОРОНАВІРУСУ В ІТАЛІЇ: ПЕРШІ – МЕДПРАЦІВНИКИ

Наскільки небезпечні люди з безсимптомним перебігом COVID-19

Кашель – один з найважливіших симптомів COVID-19, він сприяє викиду вірусів на велику відстань. Тому люди з симптомами – до того, як їх ізолюють – можуть бути заразнішими навіть без близького контакту. Водночас безсимптомні хворі можуть більше контактувати з іншими людьми.

Ряд досліджень показує, що люди, у яких симптоми є або з’являться найближчими днями, грають істотно більшу роль в поширенні коронавірусу.

Ризик передачі хвороби від людей з безсимптомним перебігом COVID-19, в залежності від ситуації, може бути в 3-25 разів нижчим, ніж від людей з симптомами.

Читайте також: ХВОРОБИ, ЯКІ ЛЮДСТВО ПЕРЕМОГЛО ЗАВДЯКИ ВАКЦИНАМ

Дослідження виявляють безсимптомну передачу коронавірусу зі змінним успіхом. Наприклад, наукова робота, в яку була включена інформація про 10 мільйонів жителів Уханю, взагалі не виявила такої передачі після локдауну.

Люди з безсимптомним перебігом COVID-19 відповідають приблизно за 59% випадків зараження коронавірусом, вважають в американських Центрах контролю профілактики захворювань. Але тільки у 24% з цих людей симптоми не розвиваються ніколи.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії