Образи Ziferblat на Євробаченні-2025: сценічні костюми вразили публіку

Ziferblat на Євробаченні-2025 вражають не лише своїм звучанням, а й візуальним стилем, що став предметом активного обговорення в українському медіапросторі. Їх сценічні образи — це не просто одяг, а візуальна мова, що підкреслює естетику гурту і поглиблює сприйняття музики.

Глем-рок як основа сценічного стилю Ziferblat на Євробаченні-2025

Стилістичне натхнення колектив черпає з моди 1970-х років, зокрема з епохи глем-року — періоду сміливих кольорів, блиску, театральності й музичної свободи. За словами соліста гурту Данила Лещинського, ця естетика близька всім учасникам колективу, адже саме в ній вони знаходять джерело натхнення як у творчості, так і в сценічному самовираженні.

«70-ті для нас — не просто мода, це епоха, яка відгукується в нашій музиці та стилі. Ми не копіюємо минуле — ми проживаємо його заново, по-своєму», — зазначає Лещинський.

Виступ на сцені нацвідбору гурт провів у костюмах українського бренду The Coat — вони миттєво привернули увагу глядачів: насичені кольори, чіткі лінії та атмосфера ретро-вибуху, втілена в сучасних формах.

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Образи для Євробачення створив Іван Фролов

До основного конкурсу в травні 2025 року Ziferblat готуються в особливий спосіб: їхні сценічні образи для «Євробачення» створив Іван Фролов — один із найвідоміших українських дизайнерів, чия творчість поєднує футуризм і національні коди. Фролова обирають зірки світового рівня: Бейонсе, Дженіфер Лопес, Дуа Ліпа, Måneskin, Джамала — тепер і Ziferblat долучилися до цього кола.

За словами дизайнера, основним джерелом натхнення для нових костюмів стала легендарна українська балада «Мальви» — символ чуттєвості, жіночої сили та національної пам’яті. Стилізовану квітку для сценічних образів розробила художниця Наталка Суйко з Кам’янця-Подільського.

«Це частина нашої колективної чуттєвої пам’яті», — каже Фролов про вибір мотиву.

Музика, мода і пам’ять поколінь

Гурт Ziferblat поєднує ретро-настрої з сучасною формою, створюючи художній образ, що апелює як до культурного минулого, так і до теперішнього. Їхній сценічний стиль — це свідомий вибір, що додає виступам глибини та змісту.

На тлі постійних змін у світі українська сцена все частіше демонструє повагу до національної традиції, поєднуючи її з глобальними естетичними трендами. Ziferblat — яскравий приклад цієї тенденції: вони не лише виконують музику, а створюють атмосферу, що говорить з глядачем на всіх рівнях — візуальному, емоційному, культурному.

Маріанна Сороневич

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