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Одяг із льону – тренд літа: італійська вишуканість та недбалість

Льон – це ідеальний матеріал для стильного образу цього літа. А все тому, що льон – натуральний, дихаючий, екологічно чистий, та ще й мнеться благородно. 

Найчастіше лляні речі можна зустріти в світлих відтінках – канарковий, всі відтінки блакитного, колір Барбі. При цьому канарковий колір зараз на піку популярності.

Єдиний мінус, як може здатися на перший погляд, – речі дуже швидко мнуться. Але не варто засмучуватися, адже італійська недбалість зараз в моді. 

Лляний костюм

Вибирайте варіант з брюками палаццо на резинці з укороченим жакетом/мікро-тренчем. Важливо в такому варіанті тримати баланс, щоб не перетворитися в безформний мішок. Позначте талію. Наприклад, під жакет надіньте топ на тонких бретельках і заправте його в штани.

Лляні речі в тренді / pinterest.ru

Лляні комбінезони

Також зверніть увагу на комбінезони з кюлотами (укорочений варіант також можливий) або широкими штанинами. А якщо додати бананку, то ви взагалі справите фурор.Лляні речі в тренді / pinterest.ru

Лляні бермуди

Шорти-бермуди візуально подовжать ваші ніжки і зроблять їх стрункішими. Поєднуйте їх з базовими майками, топами або навіть кардиганами.

Лляні речі в тренді / pinterest.ru

Лляні сукні

Що за літо і без сукні? Тільки будьте обережні з вибором фасону, щоб ваш вигляд, дійсно, був дорогим. Пам’ятайте, що зараз в тренді моделі з об’ємними рукавами.

Лляні речі в тренді / pinterest.ru
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