Ця пам’ятка біженця допоможе вам реальніше подивитися на стан справ. А можливо – впізнати себе і скорегувати свою поведінку.

1. Вам ніхто нічого не винен

Це – золоте правило біженця. Хоча вам може здаватися, що весь світ переймається вашими проблемами, пам’ятайте що у світу є власні проблеми, які (ймовірно) вас не хвилювали ні до війни в Україні, ні під час неї, ні (ймовірно) не будуть хвилювати і далі. Принцип “Порятунок потопаючого – це справа самого потопаючого” ніхто не відміняв.

2. Майте план

Чітко озвучте, скільки вам треба часу щоб видихнути, на скільки часу ви займатимете підлогу у вітальні господарів і як ви збираєтеся жити далі.

Підказка: “поки не закінчиться війна” чи “ну скільки не шкода” – погані варіанти відповідей.

3. Якщо вам кажуть “живіть скільки хочете, будемо тут як у казці “Рукавичка” – не вірте. Це вони від розгубленості ляпнули. Якщо ви хочете з цими людьми залишитися друзями і після війни, чи раптово для вас не опинитися на вулиці.

4. Будьте вдячні

Вже є багато розповідей як люди що вибралися з-під бомбардувань і впали в ноги незнайомим із словами: “Рятуйте! Допоможіть! Не залиште на вулиці! Виманають окремі кімнати із усіма вигодами!

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5. Цініть те, що маєте

Якщо вас не влаштовує ремонт, чи правила життя у будинку, де вам дали притулок – ночуйте на вулиці.

Якщо ви винайняли квартиру на двох, а потім привели ще дев’ятьох і собачку – цілуйте руки господареві, що мовчки притягнув вам розкладачки та каремати.

6. Допомагати хочеться тим, хто сам собі допомагає

Тому, озвучте вашим благодійникам:

а) що вам треба ДУЖЕ треба. Краще щоб це був один пункт.

б) яку допомогу ви хотіли б, але постараєтеся впоратися самостійно,

в) те що вам потрібно, і ви це точно зробите самі.

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7. Гугліть

Звертайтеся з питаннями до тих, хто допомагає лише коли йдеться про специфічні особливості даної місцевості. Переклад у Гуглі допоможе вам не турбувати благодійників зайвими питаннями.

8. Не надокучайте

Загалом це правило – додаток до попереднього. Дізнатися як пройти в магазин, кафе, цікаві місця – вам розкаже гугл карта чи перехожі. Якщо господарі самі за хочуть самі поділитися інформацією, де в найсмачніші в окрузі пончики, вони зроблять це не очікуючи ваших запитань.

9. Ваш стиль життя повинен відповідати ситуації

Так, ситуації бувають різні. Ви можете бути голодні, розгублені, втомлені. Але не звалюйте на господарів всю турботу про себе! Якщо є можливість (!) А також, не вимагайте, щоб благодійники забезпечили вам рівень життя, який ви мали до війни. Гель-лак самостійно, а волосся фарбуйте вдома.

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10. Будьте ввічливі

Дивіться пункт перший. Ваше завдання стати ангелом. Приємним у спілкуванні, максимально безконфліктним та невибагливим. Прояв характеру, попередній рівень життя і вимоги до світу відкладіть до того часу, коли ви самі за це будете платити.

Не задоволені? Вас ніхто не тримає. Ви вільні розпоряджатися своїм життям як забажаєте, не створюючи проблем іншим.

11. Будьте корисними

Розповіді, як “гості” сидять на дивані і навіть підлоги не помиють у спільній кухні. Або, що вважають дім благодійників безлімітною комуналкою, а холодильник – бездонним, вражають.

Ви ймовірно, не ходите на роботу. Тому готуйте їжу, прибирайте в будинку та у дворі, вигулюйте хазяйську собачку. Це правило не військового часу, а людських стосунків.

12. Приймайте допомогу

Допомагати – це також подарунок, від якого отримує насолоду і той, хто допомагає. Тому дозвольте господарям отримати своє задоволення від того, що вони допомагають (що вони хороші). Поїжте, якщо вам пропонують вечерю, а не гризіть принесений із собою сухар, гублячи сльози в куточку. Це бісить.

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13. Борщ господарів – найсмачніший. Діти господарів – найталановитіші. Собака та коти господарів – наймімімішніші

Вас все влаштовує, ви спокійні, ви не жалієтеся, не робите Обличчя і не виставляєте понти, ви не бідося, у вас є план і ціль. І гугл.

І ще…

14. Вчіть мову

Вивчайте мову тієї країни, куди приїхали. Хоча б з поваги до господарів, що вас дали притулок, вивчіть хоч 10-20 побутових фраз.

15. Шукайте роботу і ставайте на ноги

Ніхто не зобов’язаний утримувати вас: ні родичі, ні друзі, ні, тим більше, чужі люди. Освоюйтеся і, як усі нормальні люди, шукайте можливість приносити користь світу та працювати.

Нині всім складно.

Давайте взаємодіяти як дорослі.

PS Ми не знаємо, коли це все закінчиться.

Терпіння та доброта людей, що простягли Вам руку допомоги – не безмежні.

У вас є голова, руки, ноги. Ви в безпеці. А значить можете нпіклуватися про себе, своїх дітей, холодильник господарів та ін.

І допомагати тим, хто лишився в Україні.

Їм складніше, ніж Вам.

Sana Feldgendler & Inna Buyluk

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