Папа Франциск пообіцяв покласти край сексуальному насильству в церкві.

Це сталося після публікації звіту Ватикану про справу американського екс-кардинала Теодора МакКерріка, якого звинувачували у сексуальних домаганнях, повідомляє Reuters.

“Вчора був опублікований звіт про неприємний випадок екс-кардинала Теодора МакКерріка. Я висловлюю підтримку жертвам будь-якого насильства і наміри Церкви викорінити це зло”, – сказав Франциск на своїй щотижневій загальній аудієнції.

Потім він закрив очі і беззвучно помолився.

Що це за звіт?

Папа Франциск, якого звинувачували в ігноруванні звинувачень проти МакКерріка, наказав провести розслідування в жовтні 2018 року – більш ніж через два десятиліття після того, як про це вперше заговорили, пише The Guardian.

Звіт в значній мірі знімає з Франциска провину за поведінку церкви щодо МакКерріка.

В ході розслідування було опитано 90 свідків і вивчені десятки документів, листів і стенограм з церковних архівів Ватикану і США.

У документі йдеться, що церковна ієрархія США знала про постійні чутки про те, що МакКеррік “полював” на дорослих семінаристів-чоловіків, але “достовірні докази” не з’являлися до 2017 року.

МакКаррік сказав, що не пам’ятає жорстокого поводження з дітьми та публічно не коментував твердження про проступки з дорослими. Зараз йому 90 років, і він живе в ізоляції.

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У 1999 році Папі Івану Павлу II повідомили, що було б необачно просувати МакКерріка через чутки про сексуальні домагання до семінаристів, які почалися з 1980-х років.

Розслідування, проведене послом Ватикану в США за запитом понтифіка, “підтвердило, що Маккеррік спав з молодими людьми разом у ліжку”, але заявило, що “немає впевненості в тому, що він займався сексом”.

У серпні 2000 року МакКеррік надіслав особистому секретареві Папи Івана Павла, спростування звинувачень. “У спростування МакКерріка повірили”, – йдеться в повідомленні.

Три місяці по тому Папа Іван Павло призначив МакКерріка архієпископом Вашингтона, округ Колумбія, на одну з найпрестижніших посад в церкві США.

У наступному році МакКеррік став кардиналом і збирав кошти для церкви, багато подорожував і користувався привілейованим статусом.

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На готовність Папи Івана Павла повірити в заперечення МакКерріка, ймовірно, вплинув його досвід в його рідній Польщі, коли комуністичний уряд використовув “неправдиві звинувачення щодо єпископів, щоб принизити становище церкви”, йдеться в звіті.

Один з імовірних постраждалих МакКерріка сказав, що піддався сексуальному насильству з боку священнослужителя з 1971 року, коли він був 16-річним прислужником в Нью-Йорку.

Інший чоловік згодом стверджував, що в дитинстві він також піддавався насильству з боку МакКерріка, а кілька колишніх священиків-стажерів стверджували, що вони піддавалися сексуальним домаганням з боку колишнього кардинала в його пляжному будиночку в Нью-Джерсі.

“Під час розширених інтерв’ю, часто емоційних, [свідки] описували ряд дій, включаючи сексуальне насильство або напад, небажану сексуальну активність, інтимний фізичний контакт і спільне використання ліжок без фізичного дотику.

Ці інтерв’ю також включали докладні звіти, пов’язані зі зловживанням владою МакКерріком”, – йдеться в повідомленні.

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При Папі Бенедиктові, який змінив Іоанна Павла в 2005 році, стало відомо більше інформації. Зрештою МакКерріку сказали, що він повинен піти з поста єпископа, і Бенедикт прийняв відставку МакКерріка в 2006 році.

Після обрання в 2013 році, Папі Франциску стало відомо про звинувачення та чутки щодо поведінки МакКерріка в минулому.

“Вважаючи, що звинувачення вже були розглянуті та відхилені Папою Іоанном Павлом, і добре знаючи, що МакКеррік діяв під час папства Бенедикта XVI, Папа Франциск не бачив необхідності змінювати підхід, який був прийнятий в попередні роки”, йдеться в звіті.

Але після того, як в 2017 році колишній прислужник в церкві виступив із заявою, що МакКеррік торкався його, коли він був неповнолітнім в 1970-х роках, Франциск наказав провести церковний суд, в результаті якого МакКерріка позбавили сану.

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У 2018 році дипломат Ватикану у відставці звинуватив понтифіка в тому, що він знав про чутки про поведінку МакКерріка, але не нічого не робив.

77-річний архієпископ Карло Марія Віган, колишній посол Ватикану в США, закликав Франциска піти у відставку.

Нагадаємо, у Ватикані вперше судять священників, яких підозрюють у сексуальному насильстві.

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