«Усі тварини рівні, але деякі рівніші за інших»

Джордж Орвелл

Справжній патріотизм і його викривлення

Патріотизм — це щира любов до Батьківщини, гордість за її культуру, готовність до самопожертви заради спільного блага. Проте поряд з цим високим почуттям існує псевдопатріотизм — викривлена форма, яка маскує цинічне маніпулювання суспільною свідомістю під гаслами відданості.

Сьогодні в Росії ми спостерігаємо масове використання псевдопатріотизму як інструменту пропаганди, який прикриває злидні, ізоляцію, репресії й агресію проти інших країн.

«Патріоти» інформаційного фронту Кремля: голоси брехні

Серед так званих «патріотів» особливе місце займає група кремлівських пропагандистів, які щоденно транслюють фальшиві меседжі на федеральних каналах:

Володимир Соловйов

Маргарита Симоньян

Борис Корчевніков

Євген Кисельов

Катерина Андрєєва

Їхня робота щедро оплачується з державного бюджету, а розкішне життя в Європі контрастує з бідністю «пересічного патріота», якого ці ж діячі закликають до самопожертви.

Катерина Андрєєва — патріот з маєтком у НАТО

Одна з найяскравіших фігур у цій грі — Катерина Андрєєва, ведуча «Першого каналу», яка неодноразово звинувачувала Захід у втраті моральних цінностей та підтримувала агресію проти України.

Однак, як з’ясувалося, справжня «любов до Росії» не завадила їй із чоловіком-бізнесменом Душаном Перовичем:

придбати маєток у Чорногорії площею понад 10 000 кв.м. вартістю понад 10 млн євро ,

площею понад вартістю , отримати громадянство Чорногорії та Хорватії ,

, регулярно відвідувати Європу через Стамбул і Белград.

Її донька та зять мають бізнес і елітне житло в Латвії, що входить до складу НАТО та ЄС.

Риторика проти Заходу — життя на Заході

Цей дисонанс між словами й діями — класичний приклад псевдопатріотичного лицемірства. Пропагандисти засуджують Захід, але:

купують елітну нерухомість у Європі ,

, відправляють дітей за кордон ,

, інвестують у країни НАТО.

Тим часом звичайних росіян переконують у тому, що патріотизм — це готовність терпіти, відмовлятися від комфорту і життя в ім’я держави.

Хто ж ті «всі», що «всім миром» мають страждати?

Як і писав Орвелл, у тоталітарних суспільствах одні «рівніші», ніж інші. Поки одні вмирають на фронті або виживають на копійки, інші — з партійними квитками та мікрофонами — насолоджуються розкішшю на Заході, проти якого ведуть інформаційну війну.

Висновок

«Патріотичний лохотрон» — це не помилка, а стратегія. Росіяни мають розуміти, що їх змушують жити в злиднях і вмирати за країну, в якій еліти давно обрали інше майбутнє — в затишних віллах НАТО. Їхній «патріотизм» — не про любов до Батьківщини, а про маніпуляцію й прибутки.

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