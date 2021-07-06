Померла легендарна італійська артистка ТБ Рафаелла Карра

Померла знаменита італійська співачка та акторка Рафаелла Карра. Виконавиця хіта A Far L’amore Comincia Tu пішла з життя у віці 78 років.

Про це пише La Repubblica з посиланням на режисера та колишнього коханого зірки Серджо Япіно. Чоловік повідомив, що телеведуча тривалий час хворіла та померла у клініці в Римі.

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“Вона вирушила в кращий світ, де її людяність, її безпомилковий сміх і її надзвичайний талант будуть сяяти вічно”, – сказав Япіно.

Зауважимо, Рафаелла Карра розпочала свою кар’єру у 9 років. Знаменитість здобула шалену популярність у 70-80-х. Також артистка була ведучою програми Amore, завдяки якій були усиновлені понад 150 тис. дітей. Від 2013-го до 2016 року Карра була тренеркою шоу The Voice of Italy.



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