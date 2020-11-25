У Буенос-Айресі у віці 60 років помер легендарний футболіст Дієго Марадона. Він помер у себе вдома в результаті серцевого нападу, заявили представники його сім’ї та колеги.

Джерело: CNN Brasil, Clarín

Деталі: За інформацією аргентинського ЗМІ, у Марадони зупинилося серце.

На початку листопада футболіст переніс операцію на головному мозку.

Довідково: Марадона – колишній аргентинський футболіст, один з найвідоміших і найкращих гравців в історії футболу. Після завершення кар’єри гравця – футбольний тренер та функціонер, телекоментатор.

Легендарний футболіст завершував менеджерську кар’єру у футболі в “Динамо” Брест. У 2018 році він був головою правління білоруського клубу.

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