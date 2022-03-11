ПТСР – часта психологічна травма у військових або свідків війни.

Війна – жахлива психологічна травма для всіх українців. Кожен з нас переживає за себе і своїх близьких, відчуває страх за своє майбутнє або провину за те, що робить недостатньо. Війна відбилася на психіці військових, мирних людей в небезпечних містах і жителів спокійних міст – цей жах торкнувся кожного. ПТСР – одне з найпоширеніших наслідків війни для психіки.

Що таке ПТСР

Посттравматичний стресовий розлад – ПТСР – це важкий психічний розлад, що виникає у людей, які пережили травмуючі і важкі події. Людина з ПТСР постійно заново переживає тривогу, паніку і депресію, навіть якщо життя вже налагодилося. Навіть у мирний час вона страждає від тривожних спогадів.

У людей, які пережили війну, ПТСР може проявлятися в різному вигляді. Деякі люди постійно чують звуки сирен і літаків, або впадають в паніку при повсякденних звуках, що нагадують звуки війни. Також люди з ПТСР можуть відчувати постійну необгрунтовану тривогу і страх за близьких. Людина перестає радіти життю, страждає від апатії і безсоння, часто плаче.

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Лікування ПТСР

Самостійно впоратися з хворобою не можна, хоча підтримка близьких значно прискорить одужання. Людині з підозрою на ПТСР потрібно обов’язково звернутися до психотерапевта.

Лікування посттравматичного розладу підбирається індивідуально. Дорослим, особливо військовим, добре допомагає ДПДГ – метод психотерапії, при якій пацієнт концентрується на тривожних спогадів і робить різні рухи очима. При ПТСР можуть призначити антидепресанти та інші ліки.

ПТСР у дітей зазвичай лікують за допомогою когнітивно-процесуальної терапії. З дитиною ведуть бесіди про травмуючі події і допомагають навчитися правильно на них реагувати. Часто маленькі пацієнти ведуть щоденник або займаються творчістю в рамках лікування.

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Як допомогти людині з ПТСР

Надавайте підтримку такій людині і не нав’язуйтеся, якщо вона не хоче говорити.

Не звинувачуйте і не соромте людину за його переживання.

Займіться разом спортом або творчістю.

Допоможіть людині влитися в нормальний режим дня і робити повсякденні справи.

Не “заражайте” хворого панікою або песимізмом, особливо дитину.

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