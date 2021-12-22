Православні і католики українці святкують Різдво в Італії у різні дні

Наближається Різдво в Італії. Але коли його святкувати? 25 грудня чи 7 січня? У цьому році, для українців в Італії відповідь на це запитання не є однозначною.

Різдво в Італії громад УГКЦ

Можливо, не всі українці в Італії ще знають, що Українська Греко Католицька Церква офіційно перейшла на григоріанський календар ще 1 вересня 2021 року. А отже, у приходах УГКЦ Різдво святкуватимуть не 7 січня, а 25 грудня, а Богоявління – не 19 січня, а 6 січня.

Із переходом на григоріанський календар, громади УГКЦ в Італії й надалі відзначатимуть всі свята церковного року, але дата святкування перенесеться на 13 днів раніше.

Зазначимо, що Апостольський екзархат УГКЦ охоплює всю територію Італії й опікується 152 релігійними громадами.

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ПРАВОСЛАВНІ ВІРУЮЧІ

Православні приходи відзначатимуть Різдво 7 січня.

Зазначу, що, митрополит Київський і всієї України Епіфаній Православної церкви України (ПЦУ) наголосив, що підтримує святкування Різдва за новоюліанським календарем – 25 грудня. Проте, він вважає, що українці мають прийти до цього поступово, впродовж 10 років.

Календар – це не питання церковних догматів, це, радше, питання традицій та культурного і політичного вибору.

Для українців, це – вибір між Москвою і Європою.

Маріанна Сороневич

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