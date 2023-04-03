Прощальний уклін Сафона. Рецензія на книгу “Туманне місто”



Ще в середині нульових серця тисяч українських читачів схвилювали романи іспанського письменника Карлоса Руїса Сафона «Тінь вітру» та «Ігри янгола».

Карлос Руїс Сафон, Туманне місто: оповідання; український переклад з іспанської Ігоря Оржицького.

На сторінках перших частин літературної серії уяву читача буквально загіпнотизовує історія хлопчика (а пізніше молодого чоловіка) на імя, Даніель Семпере доля якого назавжди переплітається з магічно прекрасним місцем, Цвинтарем забутих книжок і найзгадковішим письменником Барселони Хуліаном Караксом. Впродовж чотирьох книжок, останніми з яких були «Вязень неба» та «Лабіринт духів», ми мов пливли океаном на кораблі зі світу письменників та їх книг, романтичних пристрастей та історії часів правління іспанського генерала Франсіско Франко.

Роки минули, книжкова тетралогія Карлоса Сафона закінчилась щасливо. Невдовзі прихильників письменника струсонула трагічна новина: Карлос Руїз помер від раку у віці 54 років. І мов реквієм того ж 2020-го року, а в Україні 2022-го вийшла його остання книга своєрідне продовження циклу «Цвинтаря забутих книг», збірка оповідань – «Туманне місто».

На сторінках «Туманного міста» Барселону XVI-го століття мало не знищує небезпечний еліксир, привезений зі Сходу; таємничий італієць, спільник Мефістофеля, спокушає Мігеля де Сервантеса написати шедевр який вважається втраченим й донині.

Надзвичайно зваблива заможна панянка звертається до славнозвісного архітектора Антоніо Гауді з проханням побудувати на Мангеттені колосальний хмарочос майже фантастичної структури. Нікому невідомий хлопчина закохується у дівчину з надприродним даром, що віщує загибель світу.

«Туманне місто» Сафона мов шматочки цілого світу який створений доброю магією. Магією слів майстерного віртуоза початку двадцять першого століття. Це не поетична проза, але якщо причитуватися можна уздріти (якщо не почути) чарівливу музику цих текстів.

Важко сказати можливо це все через жанр у якому написані твори Карлоса Руїса Сафона, а можливо добряча заслуга талановитого пера автора. Одначе ця книжка як, власне, й будь який інший роман письменника надихає жити, надихає читати такі чарівні книги, надихає радіти, що мали за честь ознайомитися з творчістю письменника успіх котрого інколи порівнюють із вже згаданим вище Сервантесом.

(с) Юрій Мостовий

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