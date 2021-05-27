Про що співають Maneskin, переможці Євробачення 2021 (переклад пісні)

Італійський гурт Maneskin, який виграв міжнародний конкурс Євробачення 2021, виконав на сцені пісню під назвою “Zitti E Buoni”, що в перекладі означає – “Замовчіть і будь чемні”.

OBOZREVATEL вирішив розповісти, про що пісня переможців Євробачення 2021, і показав переклад тексту.

Трек “Zitti E Buoni” – це маніфест для тих, хто бажає йти вперед і цінує свою унікальність, незважаючи на те, що і хто про них говорить. Музиканти пояснювали, що таку фразу “Заткнись і будь тихіше” вони часто чули під час шкільних років від своїх вчителів.

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Музиканти написали текст пісні кілька років тому, коли ще були школярами.

За словами артистів, вони не любили школу, а текст пісні написали кілька років тому, коли ще були школярами. На Євробаченні “Zitti E Buoni” набрала 524 бали. Від глядачів Італія отримала найбільшу кількість балів – 318. Журі 39 країн в загальному дало італійцям 206 балів.

“Zitti E Buoni” трек-маніфест для тих, хто хоче рухатися вперед і цінує свою унікальність

Måneskin – “Zitti E Buoni” – переклад пісні

Вони не розуміють, про що я говорю.

Одяг вимазаний, все в грязі.

Плями від сигарет між пальцями,

Гуляю з сигаретою в руці, вибач, але я дійсно вірю,

Що я можу зробити цей стрибок.

Навіть якщо дорога круто піднімається вгору.

Ось для цього я і тренуюся.

І добрий вечір, пані та панове,

Випускайте акторів.

Постукайте три рази по дереву,

Сидіть тихіше води, нижче трави.

Люди тут дивні, ніби бариги.

Я занадто багато ночей провів поза домом,

Тепер я виб’ю двері.

Дивлюся вгору, як альпініст.

Вибач мене, мамо, за те, що у мене не всі вдома.

Я божевільний, зате не схожий на них,

І ти божевільний, зате не схожий на них.

Ми божевільні, але не схожі на них.

Ми божевільні, але не схожі на них.

Я написав сторінки за сторінками,

Я бачив сіль і сльози

Цих людей в машинах,

“Не йди проти течії”, – написано на надгробку.

У моєму будинку немає бога,

Але якщо ви знайдете почуття часу

Ви воскреснете зі свого забуття.

І вітер не зможе перемогти

Міць природи

З правильної точки зору.

Відчуваєш, як вітер тебе п’янить?

З восковими крилами на спині

Я буду шукати висоту,

Якщо ви хочете зупинити мене, спробуйте ще раз.

Спробуй відрубати мені голову.

Так як

Я божевільний, зате не схожий на них,

І ти божевільний, зате не схожий на них.

Ми божевільні, але не схожі на них.

Ми божевільні, але не схожі на них.

Люди базікають, на жаль,

Базікають про те, про що нічого не знають.

Відведи мене туди, де я випливу

Тут я задихаюся.

Я божевільний, зате не схожий на них,

І ти божевільний, зате не схожий на них.

Ми божевільні, але не схожі на них.

Ми божевільні, але не схожі на них.

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