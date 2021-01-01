Маніпулятори — навмисне чи ні — грають на страхах, сумнівах і бажаннях. Але самі брудні прийоми — це гра на добрих і красивих почуттях: любові, вдячності, почутті обов’язку, надії.

Однак не потрібно ставати байдужим і черствим, рятуючись від нечесних маніпуляцій.

Тутка ділиться з вами найпоширенішими прийомами хитрунів і способами встановити для себе межі допустимого.

Почуття провини

Людина переживаючи почуття провини готова на багато що, аби компенсувати завдану шкоду. Це як раз те, що і потрібно маніпулятору, який нав’язує провину.

Так ви винні? І чи не забагато на себе берете, відчуваючи відповідальність за емоційний настрій іншої людини? Її реакція — це її вибір. Навіть якщо ви дійсно зробили щось неправильне, щиро вибачитеся, але не дозволяйте маніпулятору керувати вами.

Боязкість втратити обличчя

Маніпулятор провокує не тільки заради прямої вигоди для себе, але і щоб потішити своє самолюбство, відчути владу або просто розважитися. Жертвами стають невпевнені в собі люди, адже їхній страх втратити обличчя дуже сильний.

Думайте, перш за все, чи потрібно це вам. І не піддавайтеся на провокації — ви не сильніші, ніж ви є, і не всемогутні. І в цьому немає нічого соромного. Не варто ризикувати собою заради підтримки сумнівного іміджу.

Почуття обов’язку

Тиском на почуттям обов’язку особливо успішно користуються близькі родичі і друзі. І саме близькі маніпулятори здатні сильно ускладнити життя.

Важливо чітко розуміти межі своїх можливостей. Так, ви повинні допомагати, але це не означає, що ви повинні автоматично страждати і відчувати незручності . Звичайно, складно відмовити близькій людині. Але можна знайти розумний компроміс і піти назустріч не на шкоду своїм інтересам.

Страх бути відкинутим

Постійно шантажуючи партнера, маніпулятор виторговує собі блага за обіцянку любити і бути поруч. Він користується страхом жертви бути відкинутим.

Якщо любов і можна купити, то тільки за любов, але не за матеріальні блага і нескінченні послуги. Важливо навчитися поважати себе і закласти собі глибоко в підсвідомість думку, що ви гідні безкорисливої любові та дружби .

Почуття подяки

На почутті вдячності можна грати нескінченно, нагадуючи про давню неоціненну послугу при кожному зручному випадку. І багато маніпулятори — свідомо чи не дуже — цим користуються.

Якщо вам незручно виконувати прохання, ви не зобов’язані це робити . Знайдіть комфортний для себе спосіб погасити дружній борг і не піддавайтеся на нечесні маніпуляції.

Почуття жалості

Такі хитруни користуються чужою добротою і співчуттям. Часто їх справи йдуть нітрохи не гірше, ніж у інших, але вони майстерно тиснуть на жалість, викликаючи у жертви бажання допомогти нещасному.

Похваліть маніпулятора . Якщо він спробує звалити на вас що-небудь, прикриваючись своїм стражданнями, скажіть, що він, такий талановитий, впорається з цим набагато краще. І ви в нього вірите. Говоріть це щиро, і ви не тільки припините маніпуляції, але і залишите про себе позитивне враження.

Страх самотності

Багато терплять грубу і нелюбиму людину поруч, тільки тому що бояться залишитися на самоті. Маніпулятор періодично влучно б’є по самооцінці, і жертві все складніше позбутися страху непотрібності.

Вірте в себе, поважайте себе, любіть. Тільки так ви зможете тверезо оцінювати ставлення до вас інших людей і не потрапляти в пастку страху самотності.

Сором

Сором — це болісне відчуття своєї неповноцінності чи неправильності своїх вчинків. Людина готова на все, тільки б уникнути цього неприємного почуття, і маніпулятори цим уміло користуються.

Якщо вас старанно намагаються присоромити, варто насторожитися. Адже якщо ви зробили помилку можна виправити її, вибачитися. І вже точно вам не повинно бути соромно за свою невідповідність чиїмось очікуванням. Ваше почуття сорому потрібно тільки маніпуляторам, щоб керувати вами.

Надія

Маніпуляція надією. Хитрун обіцяє золоті гори обіцяє, що обов’язково змінить свою поведінку. Але мета його слів — одномоментні вигоди, які розчулена добрими намірами жертва може йому дати.

Не вірте на слово хитрунам. Дивіться на реальні дії. Поставте конкретні терміни, висуньте певні вимоги. І не дозволяйте порожнім надіям змінювати ваші думки й наміри.

Марнославство

Як працює маніпуляція на марнославстві? Класичний приклад — байка про ворону і лисицю. З боку це може бути схоже на невинний комплімент, тільки мета маніпулятора зовсім не в тому, щоб зробити вам приємне. Перш ніж піти на поводу в улещувача, зважте свої інтереси, можливості і бажання. А на миле «З цим впораєшся тільки ти» можна просто відповісти: «Дякую, що ви так вважаєте, мені дуже приємно, але в мене інші плани».

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