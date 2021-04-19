Під час стрижки газону італійцю в голову поцілив цвях

Чоловіка госпіталізували до лікарні, де медики витягли цвях

В Італії 56-річний чоловік серйозно травмував обличчя під час стрижки газону у дворі. Під час роботи з-під газонокосарки вилетів цвях і влучив йому під ліву брову. Один з медиків зазначив, що чоловікові дуже пощастило, що він не отримав непоправної шкоди для зору.

Зазначається, що цвях пройшов в лічених міліметрах від очного яблука, але все одно пошкодив м’яз, який підіймає віко. Чоловіка госпіталізували до лікарні, бо він не міг відкрити очей.

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Після ретельного огляду лікарі вирішили витягти цвях. Медики обережно похитували шматок металу, поки він не випав. Цвях, на щастя, не завдав чоловікові серйозних наслідків. Тому вже через 30 днів його зір повністю відновився.

Науковий керівник Королівського коледжу офтальмологів Андреа Лотері заявив, що чоловіку “надзвичайно пощастило”, що він він не осліп і не втратив око через інцидент. Медик закликав людей дотримуватися правил безпеки і під час домашньої роботи й одягати захисні окуляри.

“У цьому випадку, якби травма сталася в м’яких тканинах ока або поблизу них, це могло б завдати непоправну шкоду. Пацієнту дуже пощастило”, – повідомив Андреа Лотері.

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