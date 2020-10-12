Риб’ячий жир з медом — найкращий спосіб повернути молодість шкірі

Всі наші переживання, досвід, радісні й сумні події залишають слід на нашому обличчі. Вони нагадують про пройдений життєвий шлях. І тому зморшки — неминуча доля кожного зрілої людини. І якщо чоловіків не особливо турбує наявність цих маленьких відбитків пережитих емоцій, то для нас, жінок, вони стають справжньою трагедією.

Кожна жінка хоче якомога довше залишатися привабливою і загадковою, не виказуючи таємниць, що зберігаються в нашій історії. Зморшки ж зрадницьки розповідають: як часто ми посміхаємося, скільки часу витратили на важку працю, і як багато було пролито сліз.

Втім, підібравши відповідний засіб проти зморшків, можна не турбуватися. І як не крути, найкращим засобом від зморшків є риб’ячий жир. Він містить велику кількість вітаміну А і Е, які прискорюють процес регенерації шкіри, а також забезпечують їй гладкість і еластичність.

Засіб від зморшок на обличчі

Якщо ти ведеш боротьбу з дрібними зморшками та пігментними плямами, спробуй змішати риб’ячий жир з жирними вершками або сметаною і лимонним соком. Все потрібно брати по одній чайній ложці.

Після нанесення засобу на шкіру, почекай 20-30 хвилин і видали. Залишки маски змий заздалегідь підготовленим відваром ромашки.

Засіб від глибоких зморшок

Для розгладження глибоких зморшків підійде маска з риб’ячого жиру і меду. До 1 ч. л. рідкого меду додай чайну ложку риб’ячого жиру і ретельно перемішай. Легкими рухами рівномірно нанеси отриману суміш на шкіру обличчя і тримай 20-30 хвилин, не більше.

Після, зніми маску паперовим рушником і змий залишки теплою водою. Роблячи таку маску двічі на тиждень, незабаром ти побачиш у дзеркалі бажаний результат.



Засіб від «гусячих лапок»

У чистому вигляді риб’ячий жир — найбільш дієвий засіб від зморшків навколо очей. Дерматологи рекомендують наносити його перед сном. Досить потримати емульсію на шкірі 20 хвилин і після змити чистою водою.

До слова, для посилення ефекту вживати його можна комплексно: як зовнішньо, так і всередину у вигляді вітамінів.

Стаття несе інформаційний характер. Перед використанням порад, обговоріть їх з фахівцем.

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії