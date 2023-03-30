Розмова із психологом. Вплив війни: тривожність, страхи, надія

Як війна впливає на психічний стан кожного із нас? Що таке підвищена тривожність як із нею справлятися самостійно? Коли варто звернутися до психолога?

Розглянемо ці та інші питання із доктором Галиною Гусак, пихологинею, психосоматологом, консультантом у методі позитивної психотерапії, яка практикує в Італії.

– Як війна впливає на психічний стан кожного із нас?

– Війна несе крайньо негативний вплив на наше фізичне, ментальне і психо- емоційне здоров‘я.

Пролонговане перебування у режимі стресу і тривожності провокує утворення так званого вогнища патологічного збудження в корі головного мозку. І чим більше ми фіксуємось у переживаннях, стресах в пролонгованому періоді часу, тим небезпечніше це для нашого організму. Бо в такий спосіб вогнище міцнішає і може провокувати ті чи інші захворювання.

– Як собі допомагати, щоб зменшити ризик захворювань?

– Насамперед, це вирішити проблему, якщо це та ситуація на котру можемо повпливати ( напр. токсичні відносини на роботі з директором- то можемо змінити роботу, або змінити своє відношення до роботи чи директора).

Якщо ситуація така, на котру ми не можемо впливати, це наприклад як зараз війна, то тут слід відходити від негативних переживань і дозволяти собі гарні, позитивні переживання. Так в корі головного мозку будуть утворюватись інші вогнища, але вже не патологічним підкріпленням , а підкріпленням позитивним. Так буде відбуватись розфокусування з вогнища патологічного збудження на вогнища позитивного збудження , що буде зменшувати ризик тих чи ін.захворювань.

– Як ми можемо створювати в корі головного мозку вогнища позитивних збуджень?

– Це можуть бути будь- які заняття котрі приносять нам задоволення , займаючись ними.

Це – читання гарної книги, перегляд хороших позитивних фільмів, ігри з дитиною, прогулянка з своїм домашнім улюбленцем, слухання музики, співати, писати, вивчати щось , що надихає, вишивання, готування , тобто все де ми відчуваємо себе внутрішньо гарно.

Інші пункти як собі допомогти – це все, що заземляє, включає в “тут і тепер”.

І також :

Контакт з природою.

Повноцінний сон.

Фізичні навантаження.

Це все у комплексі буде нам допомагати , щоб увійти в нашу перемогу у здоров‘ї фізичному, ментальному і психо-емоційному.

– Розкажіть про важливість сну. Як допомогти собі у засипанні?

– Коли людина спить, то наш мозок якби переробляє усю інформацію, котра накопичилось за день.

Це, якщо уявити коли прибиральна машина ввечері їздить по місту і прибирає. Так само таке своєрідне прибирання відбувається в нашому мозку, коли спимо.

Як його можна налагодити?

Вміння засинати – це навичка, котрої можна навчитися.

Коли ми підходимо до сну, то необхідно для себе згадати щось приємне з вашого життя. Якісь моменти, якісь приємні вам запахи, смаки, або як приємно вам гладити вашого кота, наприклад.

І коли ви згадуєте щось приємне на смак, дотик, запах чи подію утворіть руками своєрідного метелика і легко ніби його крильцятами постукайте по центр частині грудної клітки. Зробіть це стільки часу, ск відчуваєте приємність від цього постукування від кільох секунд до хвилини.

Далі можна застосувати техніку « сканування тіла».

Тут лежачи в ліжку ви своєю увагою розслабляєте кожну невеличку групу м’язів вашого тіла , починаючи зі стоп, пальців на ногах. Фокусуючи увагу наприклад на мізинець правої ноги: чи йому зручно, комфортно і постаратись розслабити.

Потім увагою переключаємось на мізинець правої ноги.

Так почергово всі пальці ніг, стопи, ікри і плавно по всьому тілу знизу вверх.

Так ви погрузите своє тіло у повне розслаблення, котре дозволить тілу заснути.

Але, якщо у вас перед сном залишаться думки про незавершені справи, то саме прокручування тих незаверш справ будуть крутитися у вас в голові через питання: “а, що якщо?”.

Тому, таким думкам необхідно дати завершення. Якщо таке завершення може бути довгим , то необхідно дати собі думку- команду, що я про це подумаю Завтра.

– Панічні атаки, панічні розлади. Що це? Як із ними боротися

– Хочу насамперед наголосити, що панічні атаки може проживати будь-яка нормальна здорова людина і їх лікувати не потрібно, тут потрібно розуміти що у вас саме панічна атака( не розлад панічний) і як справлятися з нею і що від неї померти не можливо.

А от панічні розлади лікувати необхідно.

– Яка між ними відмінність і як розуміти, що саме з вами відбувається?

– Отож, панічна атака. Як я вже сказала може відбутися у будь-якої здорової людини . Панічна атака може відбутися у випадку:

Коли організм перенаввнтажений, виснажений і отримав в моменті цього стану певний вид стресу, тобто дотатковмй сигнал нашому мозку на перобку інформації чи ситуації; або коли людина перебуває у пролонгованому часі у страхах щось втратити( втратити над чимось кимось контроль, або втратити щось конкретно).

Ознаки панічної атаки, щоб відразу відслідкувати і контейнерувати:

Задишка, пришвидшене серцебиття що є відчуття, що ось ось вискочить Німіють кінцівки, стають холодні Брак повітря і дихання

І це підкріплюється ОБОВЯЗКОВО емоційним великим страхом :

Впасти в обморок; щось станеться з серцем або страх смерті.

Тут важливий момент!

Дуже важливо у випадку панічної атаки зрозуміти, що це саме панічна атака , а не якась внутрішня проблема організму пов’язана із збоями щитовидки чи гормональним фоном.

Тобто, якщо ви відслідковуєте усі ці моменти, або більшість з них , котрі обовязково підкріплені внутрішнім великим ІРРАЦІОНАЛЬНИМ СТРАХОМ!

Тоді це можна назвати панічною атакакою. Ото ж коли ми розуміємо, що з нами саме панічна атака необхідно: присісти, і щоб заспокоїти свій рептильний тривожний мозок :

Відслідкувати кілька предметів довкола;

Відчути запах довкола

Вловити кілька звуків

Торкнутись себе, або якогось предмета

Відновити дихання

І почати відлік часу, тобто рахувати

Зазвичай, панічна атака не триває більше 15-20 хв.

– Чому?

– Тому що це саме той древній час котрий зафіксував древній мозок де колись людині був даний на необхідність відреагування на небезпеку напр хижака, щоб включилась нерв реакції бий або Біжи.

Далі , якщо людина після першої панічної атаки правильно відреагувала і контейнерувала, а опісля обовязково дала собі дозвіл на Відпочинок, то зазвичай паніч атака не повториться .

Але у випадках, коли людина не відслідкувала і не дала мозку відповідь, що з нею відбулося то я можливість повтору паніч атак.

– Поясніть що таке панічний розлад?

– Панічний розлад можем підтвердити коли:

В людини вже було дві і більше панічних атак, котрі супроводжувались усіма ознаками панічної атаки + страх померти, або страх що щось станеться з серцем і + НАЙГОЛОВНІША ВІДМІННІСТЬ – це те, що після завершення паніч атаки в людини формується внутрішній страх і очікування наступного разу атаки!

У такому випадку ми можемо говорити про панічний розлад і його необхідно лікувати!

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