Росія продала до ЄС інший “Спутник”, ніж той, що отримав схвалення у науковому журналі

Словацький державний інститут контролю за лікарськими засобами дослідив російську вакцину “Спутник V” , закуплену попереднім складом уряду і дійшов висновку, що вона не ідентична тій, що отримала схвальні висновки в публікації авторитетного журналу The Lancet.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на видання Dennik N.

Державний інститут не прийняв рішення про рекомендацію щеплювати населення російською вакциною, оскільки не має достатньої інформації для цього. Це спільна позиція інституту та Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що словацькі інспектори не можуть оцінити вакцину настільки всебічно, як Європейське агентство з лікарських засобів.

Інститут стверджує, що вакцина пройшла тести на стерильність, пірогенність, рН, прозорість, колір, аномальну токсичність, специфічну активність, відсутність видимих механічних домішок, визначення концентрації білка, зовнішнього вигляду.

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Однак лише на основі цих тестів не можна надати висновок щодо ефективності та безпеки для людей.

Словацький інститут навіть не отримав усіх документів про виробництво чи безпеку, необхідних для оцінки.

Важливою знахідкою стало і те, що імпортовані до Словаччини вакцини не є повністю ідентичними вакцині, результати якої були опубліковані в престижному журналі The Lancet. Вони не такі самі, як ті, що використовуються в інших країнах.

Досі уряд у своїх обґрунтуваннях закупити російську вакцину спирався на це дослідження.

Після дослідження державного інституту МОЗ Словаччини звернулось до іншої лабораторії для перевірки безпеки вакцини, однак результати будуть відомі пізніше цього тижня.

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Нагадаємо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу “Спутник V”. Прем’єр Ігор Матович пішов у відставку, його місце зайняв Едуард Гегер.

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