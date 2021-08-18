Італійські салати з руколою – незамінні на столі влітку

Рукколу можна поєднувати практично з усіма продуктами, це можуть бути овочі, морепродукти, сири, м’ясо і завдяки цьому в наш час існує безліч кулінарних рецептів приготування салату, у складі яких міститься ця чудова зелень.

Ось кілька рецептів приготування салатів з руколою.

Салат з руколою та телятиною

М’ясо телятини гриль ріжемо соломкою, викладаємо на порційну тарілку, зверху рукула, поверх руколи тертий пармезан, полити олією та бальзамічним оцтом.

Смакота!



Салат з руколою, овочами та домашнім сиром

рукола

огірок

помідор чері

кріп,петрушка

домашній сир (не багато)

лимонний сік

діжонська гірчиця в зернятах

оливкова олія

сіль

Руколу рвемо руками, помідори ріжемо половинками, огірок півкільцями, дрібно січемо зелень, додаємо трохи домашнього сиру, діжонську гірчицю в зернятах. Все скроплюємо оливковою олією. Перемішуємо, смачного!

Салат з руколою та полуницями

Рукола, полуниця, огірок, медово-цитрусова заправка.

Салат з руколою “квіточка”

рукола

варене яйце

куряче філе (відварене)

в’ялені помідори

огірки свіжі

пармезан

Для заправки:

оливкова олія

мед

часник роздавлений

сіль

орегано

Руколу порвати руками, викласти на плоску тарілку. А далі викладаємо квіточкою: варене яйце порізане скибочками, куряче філе відварене порізане “пальчиками”, в’ялені помідори, огірки свіжі порізані півкільцями. Непогано було б притрусити пармезаном, але якщо його немає, то можна і без нього.

Заправку до салату робимо наступну:

В піалі змішуємо: оливкова олія, мед, бальзамічний оцет, часник роздавлений, сіль і орегано за смаком. (Якщо немає бальзамічного оцту, замініть соком лимона). Просто полити салат цією заправкою і не перемішувати.

Їсти так.

Салат з руколою та сьомгою

Рукола, філе малосольной сьомги, яйце варене, томати Черрі, огірок свіжий, пармезан, можна сир з цвіллю. Заправка як і в попередньому рецепті.

Салат з руколою та листям салату

Огірки, помідори, листя салату червоне, листя салату зелене, трішки олії, соєвий соус (без соусу не той смак), рукола.

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