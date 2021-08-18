Італійські салати з руколою – незамінні на столі влітку

Рукколу можна поєднувати практично з усіма продуктами, це можуть бути овочі, морепродукти, сири, м’ясо і завдяки цьому в наш час існує безліч кулінарних рецептів приготування салату, у складі яких міститься ця чудова зелень.
Ось кілька рецептів приготування салатів з руколою.
Салат з руколою та телятиною
М’ясо телятини гриль ріжемо соломкою, викладаємо на порційну тарілку, зверху рукула, поверх руколи тертий пармезан, полити олією та бальзамічним оцтом.
Смакота!
Салат з руколою, овочами та домашнім сиром
- рукола
- огірок
- помідор чері
- кріп,петрушка
- домашній сир (не багато)
- лимонний сік
- діжонська гірчиця в зернятах
- оливкова олія
- сіль
Руколу рвемо руками, помідори ріжемо половинками, огірок півкільцями, дрібно січемо зелень, додаємо трохи домашнього сиру, діжонську гірчицю в зернятах. Все скроплюємо оливковою олією. Перемішуємо, смачного!
Салат з руколою та полуницями
Рукола, полуниця, огірок, медово-цитрусова заправка.
Салат з руколою “квіточка”
- рукола
- варене яйце
- куряче філе (відварене)
- в’ялені помідори
- огірки свіжі
- пармезан
Для заправки:
оливкова олія
мед
часник роздавлений
сіль
орегано
Руколу порвати руками, викласти на плоску тарілку. А далі викладаємо квіточкою: варене яйце порізане скибочками, куряче філе відварене порізане “пальчиками”, в’ялені помідори, огірки свіжі порізані півкільцями. Непогано було б притрусити пармезаном, але якщо його немає, то можна і без нього.
Заправку до салату робимо наступну:
В піалі змішуємо: оливкова олія, мед, бальзамічний оцет, часник роздавлений, сіль і орегано за смаком. (Якщо немає бальзамічного оцту, замініть соком лимона). Просто полити салат цією заправкою і не перемішувати.
Їсти так.
Салат з руколою та сьомгою
Рукола, філе малосольной сьомги, яйце варене, томати Черрі, огірок свіжий, пармезан, можна сир з цвіллю. Заправка як і в попередньому рецепті.
Салат з руколою та листям салату
Огірки, помідори, листя салату червоне, листя салату зелене, трішки олії, соєвий соус (без соусу не той смак), рукола.
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