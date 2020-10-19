Самоізоляція в античному містечку: Італія рятує туризм (Відео)

Розвивати туризм попри карантинні обмеження намагаються в Італії. Власниця одного зі старовинних маєтків перетворила його на віллу для самоізоляції.

Винороби вкладають кошти у розвиток онлайн-продажів. А власники крамничок у містах радіють, що туристи поступово поновлюють подорожі, навіть попри зростання випадків коронавірусу.

Читайте також: 19 ЖОВТНЯ В ІТАЛІЇ ВВЕДЕНО НОВІ АНТИКОРОНАВІРУСНІ ПРАВИЛА ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ

Розкішний карантин у тисячолітньому замку пропонує власниця вілли в італійській Тоскані. Ідея такого бізнесу з’явилася тоді, коли Італія, як і майже уся Європа запровадила суворий карантин. Туристів у замку стало мало. Але з’явилися охочі пересидіти обмеження не у місті, а на природі.

Тут для цього є всі умови, розповідає власниця: на території замку є капличка, багато місць для прогулянок, так, щоб гості не перетиналися одне з одним. Важливо лише, щоб вони приїхали.

“Локдаун справді дуже ускладнив різні моменти і в різних напрямках. Наприклад, людям стало складно приїхати в іншу країну.

Читайте також:У РЕГІОНІ КАМПАНІЯ ВВЕЛИ НОВІ ОБМЕЖЕННЯ, ЩОБ СПОВІЛЬНИТИ ПОШИРЕННЯ КОРОНАВІРУСУ

І наша найбільша турбота – це туристи з-за меж Європи, які не можуть дістатися Італії. Думаю, має бути якась згода серед світових держав, що міжнародне сполучення – економічно важливе. І його треба відкрити якомога швидше і зробити якомога безпечнішим”, – говорить Кітті Волш, власниця замку.

Для тих, хто знудиться у старовинному замку – пропонують мистецькі та кулінарні майстер-класи. А також дегустацію вина. Її забезпечують місцеві винороби, чий бізнес також постраждав від карантинних обмежень. Продажі італійського вина впали на 4 відсотки. Це перше падіння продажів за 30 років.

“Тут, у винарні, ми продовжували працювати і під час карантину. Адже природа ніколи не зупиняється. Ми мали дбати про наші виноградники.

Тим часом поліпшили наш вебсайт, створили привабливішу сторінку, де люди могли заповнити спеціальну онлайн-форму. І тоді ми локально доставляли вино у всі ці довколишні селища і містечка.

Також робили різні знижки, щоб збільшити продажі і отримати замовлення, здебільшого вони були із країн Європи”, – каже Барбара Боллані, працівниця відділу продажів і маркетингу виноробні Tenuta di Trecciano.

Читайте також: ЗМІНА ТИПУ ДОЗВОЛУ НА ПРОЖИВАННЯ ЗА ДЕКРЕТОМ ФЛУССІ ДЛЯ ПОСТІЙНОЇ РОБОТИ В ІТАЛІЇ

Сподіваються, що бізнес оживатиме і підприємці більших міст – це власники ресторанів, барів і сувенірних крамниць. Італія – одна з країн, яка найбільше постраждала від коронавірусу. І однією з перших запровадила суворий карантин.

Порівняно з минулим роком туристів у крамницях уп’ятеро менше зізнається продавчиня магазину вінтажного одягу в італійському місті Сієна, Жінка сподівається, що надалі – клієнтів принаймні не меншатиме. Адже Тоскана один із найпопулярніших серед туристів регіонів Італії.

Нонна Стефанова, “5 канал”

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії