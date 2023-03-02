Скільки коштує місяць життя в Італії і яка різниця між регіонами?

Існує стереотип, що жити в Італії дорого. Все через те, що серед туристів країна має репутацію країни для красивого і комфортного життя. Насправді ціни в деяких регіонах країни не такі високі.

Скільки треба витрачати на місяць?

Редакція Евакуація.Сіty поспілкувалася із Марією-Магдалиною Жентичкою, яка вже 14 років живе в італійському місті Неаполь. Вона розповіла, яка сума потрібна на місяць життя в Італії.

Скільки українців евакуювалися до Італії

За даними ООН, від 24 лютого 2022 року до Італії евакуювалися понад 169 тисяч українців. І це попри те, що дорога сюди неблизька. Дістатися до Італії можна літаком з Польщі та Румунії або прямим автобусом з України. Якщо ви вирішите їхати власним авто, це займе понад 20 годин.

Власники біометричних закордонних паспортів можуть перебувати на території Італії без візи протягом 90 днів. Якщо залишатися в країні надовго, потрібно оформити тимчасовий захист.

Допомога українцям в Італії

Якщо ви знайшли житло самостійно, а не скористалися соціальним, то маєте право на отримання грошової виплати у розмірі 300 євро (12 600 гривень) на одного дорослого протягом трьох місяців. Ще 150 євро (6 300 гривень) можна отримати на одну неповнолітню дитину. Також держава платить за підручники для дітей від першого до восьмого класу.

Сім’ям з дітьми віком від трьох місяців до трьох років надають фінансову допомогу в оплаті дитсадка. Якщо дитина не може відвідувати садок за станом здоров’я, Італія передбачає таку ж фінансову підтримку на домашній догляд.

Розмір субсидії не може перевищувати суму, яку батьки витрачають на дитсадок, або домашній догляд. Вона розраховується відповідно до ISEE – індикатора рівня прибутків сім’ї. А саме:

3 000 євро на рік (272,72 євро на місяць протягом 11 місяців) для сімей, ISEE яких складає до 25 000 євро;

2 500 євро (227,27 євро на місяць протягом 11 місяців) для сім’ї з ISEE між 25 000 і 40 000 євро;

1 500 євро (136,37 євро на місяць протягом 11 місяців) для сімей, ISEE яких складає 40 000 євро, або якщо сім’я не подає код ISEE.

Дізнатися, як подати заявку на отримання допомоги в оплаті дитсадка в Італії, можна у нашому матеріалі.

Скільки коштують продукти в ІталіїЗа словами Марії-Магдалини, жити в Неаполі недорого і є можливість відкладати гроші. Це місто вважається дешевим в країні, а в супермаркетах часто є гарні акції.

Хоча варто знати, що на півдні країни ціни на продукти і житло набагато вищі, приблизно у два-три рази.

Марія-Магдалина живе в Неаполі разом із мамою, татом, сестрою і тіткою. На їжу її сім’я витрачає приблизно 250-300 євро (10 500-12 600 гривень) на місяць. У середньому ціни на продукти в Італії такі:

м’ясний фарш, 1 кілограм – 5-6 євро (210-250 гривень);

червоне м‘ясо, 1 кілограм – 10-11 євро (420-460 гривень);

листя салату – 1,20 євро (50 гривень);

олія – 2,80 євро (117 гривень);

яйця, 10 штук – 2,20 євро (92 гривні);

молоко, 2 літра – 2,20 євро (92 гривні);

хліб – 1 євро (42 гривні);

макарони – 0,80-1,20 євро (34-50 гривень);

цукор, 1 кілограм – 1,10 євро (46 гривень);

борошно, 1 кілограм – 1 євро (42 гривні);

рис – 2,50 євро (105 євро);

картопля, 1 кілограм – 2 євро (84 гривні) ;

апельсини, 1 кілограм – 2 євро (84 гривні);

яблука, 1 кілограм – 1,50-1,80 євро (63 – 75 гривень);

помідори, 1 кілограм – 2-3 євро (84 – 126 гривень);

кава – 2-4 євро (84 – 168 гривень) ;

чай – 2 євро (84 гривні).

Посиденьки з друзями у кафе в Італії в середньому обійдуться у 20-25 євро (840-1000 гривень) з людини.

Оренда житла в Італії: на яку суму розраховувати?

Вартість оренди житла в Італії залежить від міста. До прикладу, у туристичних Римі, Мілані або Вероні значно вища, хоча життя у менших містечках аж ніяк не поступається якістю:

оренда однокімнатної квартири-студії у Римі обійдеться від 700 євро (29 000 гривень);

у Мілані за таке житло доведеться викласти вже від 900 євро (38 000 гривень);

двокімнатне помешкання у цих містах обійдеться у 1 000 євро (42 000 гривень).

Водночас у портовому місті Генуя на півночі Італії за оренду однокімнатної квартири просять від 450 євро (18 900 гривень). А от 700 євро (29 000 гривень) тут доведеться віддати за двокімнатне житло.

Приблизно така ж вартість оренди у Неаполі, розташованому на півдні країни. Тому залежно від того, яке місто ви оберете, за оренду житла в Італії доведеться платити щонайменше 500 – 700 євро на місяць (20 000-30 000 гривень).

Ціни на комунальні послуги в Італії минулого року значно зросли. Марія-Магдалина говорить, що за світло її родина платить 120-130 євро (5 000-5 500 гривень) за два місяці, за воду – 93 євро за два-три місяці (3 900 гривень). Ще 35 євро (1 470 гривень) в місяць доводиться витрачати на оплату інтернету.

За інформацією світової бази даних Numbeo, рахунок за електрику, опалення, водопостачання та утримання двокімнатної квартири обходиться італійцям у 185 євро (7 700 гривень) на місяць. Але якщо ви орендуєте однокімнатне помешкання, сума буде меншою приблизно на половину.

Транспорт, медицина та інші витрати

У 2023 році проїзд у громадському транспорті Італії подорожчав. У Неаполі проїзний квиток можна купити за 1,20 євро (50 гривень). У Мілані він коштує 2,20 євро (92 гривні). Одноразовий квиток на проїзд у громадському транспорті Рима коштує 1,50 євро (63 гривні), однак влітку ціна може зрости до 2 євро (84 гривні).

За місячний проїзний на метро і автобус з необмеженою кількістю поїздок у столиці Італії доведеться заплатити 53 євро (2 226 гривень). У Неаполі такий абонемент обійдеться у 42 євро (1 700 гривень), а проїзний на весь рік – у 150 євро (6 300 гривень).

Якщо ви плануєте їхати до Італії власною автівкою, то потрібно зважати, що середні ціни на бензин тут одні з найвищих у Європі. Так, вартість пального коливається в межах 1,86 – 1,88 євро (78 гривень) за 1 літр. Страхівка на машину обійдеться приблизно у 2 000 євро (84 000 гривень) на рік.

Одяг з мас-маркету в Італії можна знайти за відносно невисокими цінами. Так, за джинси в середньому доведеться віддати 20-30 євро (800-1 200 гривень). Базова футболка обійдеться у 8 євро (300 гривень), а сорочка – у 20 євро (800 гривень). За хороші кросівки доведеться викласти від 25 євро (1 000 гривень).

Марія-Магдалина говорить, що лікування в Італії безкоштовне. Платити потрібно хіба за деякі аналізи, обстеження і ліки. Але це за умови, що у вас є пермессо (посвідка на тимчасове проживання) і сімейний лікар. Щоб його обрати, потрібно стати на облік в Національній службі здоров’я.

Після подання заяви на отримання тимчасового захисту необхідно звернутися до місцевого управління охорони здоров’я (ASL). Тоді вам запропонують обрати сімейного лікаря, який гарантує, що ви зможете безкоштовно відвідувати інших фахівців.

Витрати на розваги в Італії залежать від міста. Так, сеанс у кінотеатрі в Неаполі в середньому обійдеться у 8 євро (300 гривень), а у Римі – 10 євро (420 гривень). Квитки в Римському оперному театрі можна придбати за 30 – 40 євро (1 200 – 1 600 гривень).

Також у першу неділю місяця вхід у державні музеї Італії вільний. Календар безкоштовних днів і тижнів доступний за посиланням.

Яка сума потрібна на місяць життя в Італії

Для сім’ї з двох дорослих на продукти в Італії доведеться витрачати 200 євро (8 400 гривень) на місяць. Якщо ви живете у двокімнатній орендованій квартирі, то це ще щонайменше 700 євро (29 000 гривень). Якщо додати до цього комунальні послуги і проїзний для двох працюючих людей, то це плюс 300 євро (12 600 гривень).

отже, місяць життя в Італії для двох дорослих в середньому обійдеться у 1 200 євро (50 000 гривень).

Для однієї людини сума буде дещо меншою, особливо, якщо орендувати однокімнатну квартиру в нетуристичному місті. Крім того, вийде зекономити на комунальних послугах і продуктах. У такому разі:

на місяць життя в Італії одному дорослому потрібно розраховувати на суму від 700 євро (29 000 гривень).

Якщо ви плануєте переїхати до таких туристичних міст, як Рим чи Мілан, тоді до цих бюджетів варто додати ще близько 400 євро (19 000 гривень).

Вікторія Гірко для Евакуація.City

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.