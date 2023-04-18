Смертність у ЄС знизилася до рівня пре пандемії коронавірусу

Смертність у країнах Євросоюзу під кінець зими 2023 року вперше повернулася до рівня, який фіксували до початку пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Politico, пише “Європейська правда”.

Дані за лютий – середній показник для усіх країн-членів – вперше за ці майже три роки засвідчили відсутність суттєвої надлишкової смертності, тобто вищої кількості смертей, аніж в середньому за цей період у роки до пандемії.

Приблизно у 2/3 країн надлишкової смертності у лютому 2023 року не зареєстрували – якщо порівнювати з тим самим періодом у 2016-2019 роках. Втім, у низці країн вона ще зберігається – зокрема, у Франції, Нідерландах, Португалії, Греції, на Кіпрі.

У листопаді 2020 року, для порівняння, надлишкова смертність у ЄС становила 40%.

В Італії смертність за увесь 2020 рік виявилася найвищою з часів Другої світової війни, у Чехії в січні 2021 року – найвищою за 70 років.

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