Солодке Різдво. Скоштуйте солодощі півдня Італії

Одна із головних надбань італійської кухні – солодощі. Особливо, відомими є рецепти півдня країни. Представляємо вашій увазі традиційні десерти головного католицького свята.



Солодкий різдвяний кус-кус – Сицилія

Цей десерт родом з Агрідженто. Легенда свідчить, що вперше його приготували цистерцианскі черниці абатства Святого духа.

Довгий час рецепт пильно оберігали стіни монастиря, а інгредієнти були таємницею. Це страва із пшеничної крупи твердих сортів. Незаперечним було лише вміст мигдалю і фісташок.

Кус-кус (з арабської перекладається як «подрібнений на маленькі шматочки») належить до спадщини арабської культури, що вкорінилася на Сицилії. Традиційний варіант цієї страви готують в Трапані, основним його інгредієнтом є риба.

В Агрідженто черниці ордена Святого духа трансформували його в десерт, який став традиційним для Різдва.

Картеллате – Апулія

Картеллате з солодкою поливкою з виноградного сусла і медом – справжні ласощі Апулії. Їх походження сягає корінням стародавнього Єгипету. Навіть фараони любили поласувати схожим десертом.



Крочетте – Калабрія

Калабрійські Крочетте ( «хрестики») – це десерт, любов до якого передається з покоління в покоління. Названий він так через форму, що нагадує хрест.

У минулі часи інжир був однією з головних різдвяних солодощів і джерелом калорій для всієї родини. Крочетта з сухофруктами – традиційний десерт для Калабрії, особливо в провінції Козенца.

Всередину цих солодощів кладуть сухофрукти і волоські горіхи; діставши крочетти з духовки, їх зазвичай посипають цукром і корицею, збризкують ганусовим лікером.



Мостаччолі – Кампанія

Мостаччолі – традиційні різдвяні ласощі регіону Кампанія; Їх роблять з какао, борошна, цукру, спецій і покривають шоколадом.

Існує безліч версій мостаччолі. Основна передбачає ніжну начинку і хрустку скоринку. Мостаччолі можна приправити традиційними зимовими прянощами: корицею, мускатним горіхом і гвоздикою. Класичний варіант має форму ромба, але цілком допускаються й інші рішення. Без цього десерту не обходиться жодне Різдво.

Парроццо – Абруццо

Парроццо – традиційний різдвяний торт Абруццо. Його роблять з тіста з манною крупою і мигдалем і покривають шоколадом.

Цей десерт надзвичайно ніжний і ароматний. Його можна спробувати в будь-який час року, але особливо його люблять готувати на Різдво. Парроццо можна приготувати з амаретто або мигдалем – вибір за вами!

Ми хотіли б залишатися із вами у контакті. Запрошуємо приєднатися до групи у Facebook Українська газета – видання для українців в Італії