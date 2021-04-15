Тернопільчанка перерахувала“італійцеві” із соцмережі 6650 євро, аби він приїхав до неї

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася жителька обласногоцентру, 1969 року народження, і повідомила про те, що чоловік з яким вона познайомилася в соціальній мережі, заволодів її грошима – 6650 євро.

Зі слів заявниці, віртуальне знайомство відбулося 22 березня цього року. Чоловік назвався італійцем і повідомив, що працює по контракту на закритому об’єкті.

Гроші просив, аби мати змогу приїхати до неї. Жінка двома трансакціями через банк перечислила 217 тисяч гривень.

Проте «італієць» вимагав ще більше – просив перерахувати ще сім тисяч євро. Тоді тернополянка збагнула, що потрапила у шахрайську пастку і звернулася до поліції.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 190 ККУ. Поліцейські застерігають краян від необдуманих вчинків, особливо, коли справа стосується грошей.

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