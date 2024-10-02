Україна просить в Італії про списану військову техніку

Україна виявила зацікавленість у отриманні списаної військової техніки з резервів Міністерства оборони Італії. Це питання було обговорено головою Міністерства закордонних справ України Андрієм Сибігою з його італійським колегою Антоніо Таяні.

“Під час дружньої розмови з Антоніо Таяні я подякував Італії за потужне головування в G7 та підтримку України. Обговорили прискорення наступного пакета військової допомоги Італії та зміцнення повітряного щита України,” — зазначив Андрій Сибіга.

В Італії, неподалік міста Верчеллі, розташований один з найбільших в Європі майданчиків для зберігання списаної військової техніки. У 2015 році повідомлялося, що на цій базі перебуває понад 3000 одиниць техніки, у тому числі танки Leopard 1, самохідні артилерійські установки M109L, бронетранспортери M113, VСС-1 та інша техніка.

Раніше з цієї бази частину артилерійських установок M109L було відправлено на відновлення для потреб України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії, Італія активно підтримує Україну, постачаючи різноманітні види зброї, включаючи зенітні ракети, протитанкові системи, кулемети, міномети та бронетехніку.

Під час останнього засідання НАТО прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні оголосила про плани збільшити військову допомогу Україні до 1,7 мільярда євро до 2025 року. Ця сума стане рекордною для Італії, яка минулого року виділила 1,2 мільярда доларів США на військову підтримку, розраховану на один рік.

Крім того, Італія планує виготовити нову батарею зенітного комплексу SAMP/T для України замість передачі готової системи зі своїх запасів.

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.