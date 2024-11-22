Молодіжна збірна України (U21) завершила другий товариський матч у рамках підготовки до Євро-2025 з футболу, зігравши внічию 2:2 з Італією U21. Це був один із ключових етапів підготовки команди, яка кваліфікувалася до фінальної частини чемпіонату Європи

Як розвивався матч?

26 хвилина: Італія відкрила рахунок зусиллями Джованні Фаббіана після відскоку в штрафному майданчику.

28 хвилина: Україна швидко зрівняла рахунок завдяки перехопленню та точному удару Іллі Квасниці.

45 хвилина: Франческо Піо Еспозіто головою відправив м’яч у ворота України після кутового, повернувши перевагу італійцям.

83 хвилина: Ігор Краснопір, який вийшов на заміну, забив вирішальний гол після передачі Антона Царенка, забезпечивши нічийний результат.

Результат матчу:

Італія U21 — Україна U21 2:2

Голи: Фаббіан (26), Еспозіто (45) — Квасниця (28), Краснопір (83).

Підготовка України до Євро-2025

Україна U21 продовжує демонструвати високий рівень гри перед континентальною першістю:

Перший матч проти Португалії завершився драматичною нічиєю 3:3.

У 2023 році команда досягла півфіналу молодіжного Євро, що принесло їй історичну путівку на літні Олімпійські ігри.

Що далі?

Жеребкування Євро-2025 відбудеться 3 грудня.

Турнір стартує 12 червня 2025 року і проходитиме на восьми стадіонах у Словаччині.

Участь у фінальній частині братимуть 16 команд, серед яких Україна вперше зіграє два Євро поспіль.

Чому це важливо?

Товариські матчі проти сильних суперників, таких як Італія чи Португалія, допомагають команді набирати форму та тестувати стратегії перед важливими турнірами. Успіхи молодіжної збірної також є сигналом про висхідний розвиток українського футболу на міжнародній арені.

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