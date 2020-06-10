Українець, який працює в SpaceX прокоментував свою роботу в компанії

Успішний запуск пілотованого Дракона до Міжнародної космічної станції заслужено викликав підвищену увагу з боку як засобів масової інформації, так і простих смертних.

Після такої події на сторінках соцмереж ми часто зустрічали репости з Олексієм та різні можливі варіації на тему : “Уродженець України керує відділом розробників”, “Розробив пз для польотів у простір”… Щоб прояснити реальну ситуацію щодо роботи в компанії, сам Олексій написав про це у своєму блозі.

Як-не-як такі події трапляються нечасто. Підвищена увага, хоча і менш заслужена, не оминула і цей блог. – Про це на сторінці свого блогу повідомив працівник компанії SpaceX, уродженець м.Житомир Олексій Пахунов. – І тепер моя поштова скриньку лопається від поздоровлень і запитів на інтерв’ю. Що набагато гірше, звістка про те, що в SpaceX працює українець викликала неабиякий ажіотаж в Facebook і хвилю чуток одну цікавішу за іншу. Дозвольте мені прокоментувати моменти, які, по всій видимості, викликали найбільший інтерес.

Але перед тим як почати, дозвольте від щирого серця подякувати за всі надіслані привітання, побажання та висловлену підтримку. Повірте, і моїм колегам і мені дуже приємно знати, що наша робота високо оцінюється і викликає жвавий інтерес. Дякую величезне і вибачте, що далеко не завжди можу задовольнити вашу цікавість.

Ну їдьмо. Чесно кажучи, ніяк не думав, що подібне потрібно окремо уточнювати, але виявляється потрібно. Ні, я не “пишу все програмне забезпечення яке відповідає за політ Crew Dragon”. Програмне забезпечення, що забезпечують політ Crew Dragon створювалося не однієї сотнею людей на протязі багатьох років. Крім усього іншого, це програмне забезпечення включає в себе версію Linux. Я спеціально перевіряв – я абсолютно точно не писав Linux. Там якийсь фінський хлопчина відзначився.

Найсмішніше, що я і до розробки ПО Dragon ніколи відношення не мав. Раніше я писав софт для Falcon 9 і Falcon Heavy, а тепер – для Starship. Само собою, так як софт для всіх збирається з однієї кодової бази, то частина мого коду використовується при польоті Dragon.

Йдемо далі. Ні, моя посада не називається “головний розробник”. Головний інженер (Chief Designer) у нас – Ілон Маск власною персоною. “Sr. Software Engineer “- це всього лише” розробник звичайний, просто досвідчений “. Ця посада не передбачає керівництва людьми. Для цього є менеджери і керівники груп (скажімо Lead Software Engineer) 🙂

Я дійсно відповідав за першу вдалу посадку першого ступеня Falcon 9 і запуск Falcon Heavy. Правда я на 98% впевнений, що це факт інтерпретується абсолютно не збігається з реальністю. У SpaceX активно використовується поняття “Responsible Engineer” ( “відповідальний інженер”, “RE”). Відповідальний інженер координує взаємодію різних груп в тій чи іншій області. Наприклад, інженер відповідає за автоматичну систему переривання польоту яка відповідає за те, щоб Range отримав всі дані, потрібні для сертифікації, щоб польотні правила пройшли певний набір тестів, щоб чуваки з Flight Software вибрали правильний протокол для навігаційних даних, щоб оператори додали процедуру включення і перевірки в потрібному місці пускової послідовності. Завдання відповідального інженера полягає не в тому, щоб зробити всю роботу самому, а в тому, щоб вся робота (в одній певній галузі) була зроблена тими, хто повинен її зробити. Баз такого відповідального інженера легко забути як-небудь важливу, але малопомітну деталь. Наприклад, запросто можна підключити тільки один кінець кабелю або забути виконати якийсь важливий тест.

На кожен запуск призначається відповідальний інженер від кожної групи, що забезпечує запуск. Я був інженером, що відповідає за запуск F9-21 (перша успішна посадка), FH-1 (перший запуск Falcon Heavy) і декількох інших запусків від групи Flight Software. Крім іншого, я відповідав за те, щоб польотний софт, завантажений на ракету, включав в себе всі заплановані зміни і пройшов всі необхідні тести. Більшість людей, яких ви бачите в центрі управління польотом, – відповідальні інженери призначені від різних груп.

Далі, я звернув увагу, що у багатьох підгоріло на рахунок моєї біографії. Я веду цей блог по-російськи, я народився і виріс в Україні, у мене російське прізвище, я живу в США. Якщо я не помиляюся, я зумів образити кожним з цих простих фактів хоча б одну людину. Добре, що я хоча б не рудий. 🙂

Чомусь людей зачепила ось ця фраза:

Я намагаюся, по можливості, сторониться політики. Головним чином через вкрай низьке ККД подібних суперечок. А вже після подій останніх років – так і поготів. Так що, будь ласка, не розводьте політику в коментарях – буду банити нещадно, а найголовніше – упереджено. Ну, я попередив. 🙂

Ні, я розумію, що в 2014 році був анексований Крим і почалася війна. Але, на хвилиночку, цей блог існує з 2006 року, а ця фраза – з 2007, якщо я не помиляюся. Я навіть знайшов ось такий коментар датований січнем 2007 року:

Зазвичай я намагаюся уникати “священних воєн”. За рівнем корисності міркування на теми на кшталт “Windows проти * nix” або “Microsoft проти Open Source Community” я прирівнюють до суперечок про політику. І ті й інші однаково швидко скочуються в емоції, де опоненти більше зацікавлені в знищенні один одного, ніж в з’ясуванні істини.

Цей блог не виняток з цього правила. Всі подібні теми я намагаюся розглядати тільки з технічної точки зору: як це зроблено, чому, навіщо і що це дає користувачеві. Теми, які не вдається звести до суто технічної частини, я обговорювати не буду, вже вибачте. І вже тим більше я не хочу копатися в брудній білизні: суди, нечесна конкуренція і т.п.

Як бачите, і тут йде мова про неприйняття політики в цьому блозі. Так що, панове, легше зі своїми проекціями.

Закінчу на позитивній ноті. Одне із частих питань – а чи багато інших вихідців з країн колишнього Союзу працює в SpaceX. Так дофіга. Є багато українців, є багато росіян, є маса людей з інших країн. Як і в будь-який великій американській компанії.

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