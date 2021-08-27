Українка в Італії виграла у лотерею два мільйони євро

В італійському місті Удіне українка купила в тютюновому кіоску 5 лотерейних квитків за 50 євро, один з яких виявився з виграшним. Вона виграла у лотерею у 2 мільйони євро.

Про це повідомляє місцеве видання Friulisera.

Власники тютюнового магазину на вулиці Віа Рома Кан Ні і його дружина, розповіли, що уродженка України, яка виграла у лотерею, є постійною клієнткою і часто купувала 10-єврові скретч-карти лотереї Mega Miliardario.

Свій щасливий квиток вона купила вранці в середу, 25 серпня.

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За словами китайців, ні вони, ні сама українка не могли повірити у настільки великий виграш, тому зробили ксерокопію скретч-карти для повторного огляду.

Коли все підтвердилося, власники магазину повісили банер про те, що «тут зірвали 2 мільйони євро», на який збіглися журналісти.

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Як виявилося, міні сенсація зіпсувала плани меру Удіне П’єтро Фонтаніні, який перед місцевими виборами організував нагородження міського поліцейського гарнізону, скликавши прес-конференцію.

Градоначальник був неприємно здивований, оскільки журналісти його проігнорували, кинувшись шукати переможницю лотереї.

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