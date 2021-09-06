Українка стала «найкрасивішою жінкою планети» на конкурсі Ms. World International

Вперше в історії популярного американського конкурсу краси Ms. World International перемогу в ньому здобула українка.

Нею стала Валерія Байрамова з Києва. Про це повідомив у своєму Instagram оргкомітет конкурсу Ms. Ukraine World International. Вони опублікували відео моменту нагородження.

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«Хвилюючий момент, заради якого варто жити і працювати – над собою і для своєї країни, щоб одного разу почути своє ім’я в одному реченні зі словами «Найкрасивіша жінка планети».

Це незабутньо і назавжди. Це варто будь-якої важкої праці і підготовки, яка цій перемозі передувала.

Коли грандіозну феєрію – фінал конкурсу Ms. World International вінчає момент нагородження головної переможниці, залишається тільки одне питання: хто з двох суперфіналісток стане найкрасивішою жінкою всесвіту?

«Коли я почула саме своє ім’я, мені захотілося себе вщипнути, щоб переконатися, що це реальність, а не прекрасний сон. Щоб описати ці відчуття – не вистачить слів в одному словнику. Це можна тільки пережити. Пишаюся тим, що змогла отримати для моєї країни таку важливу, знакову і довгоочікувану перемогу.

Всім, хто надихав і підтримав посилаю частинку свого серця, повного радістю здійснених мрій», – поділилася враженнями від однієї з найяскравіших подій в житті, наша королева, Ms. World International 2021, Валерія Байрамова”, – свідчить текст публікації.

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Крім переможниці, у цьому році в конкурсі Ms. WMs. World International 2021 брали участь ще три українки: Ксенія Агібалова (Київ) – Ms. World International 2021 Petite, яка увійшла в ТОП-3, Ольга Кричильськ (Рівне) – Mrs. Universe 2021 і Юлія Сосюкіна (Харків) – Ms. World International 2021 Premier.

У конкурсі взяли участь 56 конкурсанток з 27 країн світу, а також 22 штатів Америки. Серед них – Великобританія, Франція, Італія, Ізраїль, Канада, Швеція, Австралія, Іспанія та інші.

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