Український борщ визнали культурною спадщиною ЮНЕСКО

Український борщ увійшов до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони.

Відповідне рішення ухвалили 1 липня на 5-му позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини.

“Перемога у війні за борщ – наша!” – повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Facebook.

“Культуру приготування українського борщу” до Списку ЮНЕСКО внесли за ініціативою Мінкульту, експертки Марини Соботюк та зіркового кухаря Євгена Клопотенка.

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“Битва за борщ була розпочата ще до війни. І скільки б Маша Захарова не розповідала, що “книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці та забороняли готувати” і взагалі наш борщ – це “прояв екстремізму та нацизму”, цей “прояв екстремізму” тепер офіційно український, і офіційно під охороною ЮНЕСКО”, – каже Ткаченко.

У березні 2021 року Мінкульт вніс на розгляд ЮНЕСКО номінаційне досьє щодо українського елементу “Культура приготування українського Борщу”, який мали внести до репрезентативного списку.

Це питання мали розглянути у 2023 році, але через війну РФ проти України наша культурна спадщина була під загрозою з боку агресора.

Тому українську номінацію вирішили включити до іншого переліку: списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує термінової охорони.

“Ми із задоволенням будемо ділитися борщем і його рецептами з усіма цивілізованими країнами. Та й з нецивілізованими теж, щоб у них було хоч щось світле, смачне та українське.

Але пам’ятайте та будьте певні – як у війні за борщ, так і в цій війні ми переможемо”, – каже Ткаченко.

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