За інформацією виконавчого директора австралійського авіаперевізника Qantas Алана Джойса, уряди багатьох країн розглядають можливість затвердження вакцинації подорожувальників від коронавірусу як обов’язкової умови для в’їзду.

Про це Джойс розповів в інтерв’ю BBC.

На його думку, вакцинація є однією з передумов відновлення галузі пасажирських авіаперевезень, яка у 2020 році скоротилася на понад 75% у порівнянні з 2019-м. Крім того, на авіаперевезення припадає близько 1,8 трильйона доларів світової економічної діяльності.

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Навіть якщо країни не запровадять обов’язкову вакцинацію для в’їзду, авіаперевізники можуть це робити самостійно, оскільки вони зобов’язані захищати пасажирів і екіпаж під час польотів.

«Більшість наших клієнтів вважає, що це [обов’язкова вакцинація від COVID-19] є гарною ідеєю: 90% опитаних нами людей вважають, що для подорожей за кордоном людей треба зобов’язувати щепитися», — говорить Джойс.

Водночас навіть після запровадження обов’язкової вакцинації, на думку керівника Qantas, «вірус продовжить поширюватися». Тому перед урядами країн також буде завдання «дати людям зрозуміти, що цим вірусом не можна нехтувати».

Водночас Джойс переконаний, що поступове відновлення пасажирських авіаперевезень не призведе до зростання цін через скорочення попиту, оскільки авіакомпанії спершу потребуватимуть високого попиту на свої послуги.

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На початку березня Qantas вирішила запустити «таємничі рейси», під час яких пасажири не знатимуть, куди летітимуть. Таким чином компанія хоче стимулювати внутрішній туризм, оскільки поки що за кордон через карантин летіти не можна.

А у 2020 році авіаперевізник організував «дальній рейс у нікуди». Тоді квитки розкупили лише за десять хвилин. Ціни були не з низьких: місце в економкласі коштувало 480 євро, а в бізнес-класі — 2300 євро.

Про наміри перевозити лише пасажирів із щепленням проти коронавірусу Джойс говорив ще в листопаді 2020 року. До того, як була затверджена хоча б одна вакцина від COVID-19. Також керівник Qantas тоді говорив про можливість запровадження «паспортів вакцинації», які б підтверджували, що їхній власник зробив щеплення від COVID-19.

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