Уряд Італії дозволив різдвяному персонажу Баббо Натале відвідувати дітей в умовах карантину за умови наявності дозволу на міжнародні подорожі та дотримання санітарних умов.

Про це повідомив у Facebook прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конті, відповідаючи на лист п’ятирічного хлопчика, який просив не піддавати Баббо Натале карантинним обмеженням в умовах пандемії коронавірусу, передає Укрінформ.

«Баббо Натале запевнив мене, що він вже має дозвіл на міжнародні подорожі. Він може подорожувати і роздавати подарунки дітям по всьому світові», – зазначив італійський прем’єр.

Конті додав, що різдвяний персонаж також пообіцяв використовувати захисну маску та дотримуватися належної дистанції під час спілкування.

Італійський хлопчик на ім’я Томмазо у своєму листі до прем’єр-міністра також повідомив, що від Баббо Натале він хоче отримати в якості подарунка «мисливця на коронавірус».

У відповідь на пандемію коронавірусу у багатьох країнах Європи і світу введені жорсткі карантинні заборони, які передбачають обмеження пересування громадян.

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