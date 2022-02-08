У Долині оштрафували чоловіка, який порвав закордонний паспорт дружини, аби не їхала в Італію до іншого

Долинський районний суд визнав чоловіка винним у крадіжці закордонного паспорта дружини.

Обвинувачений 26 липня 2021 року після конфлікту з дружиною викрав з її сумочки паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Для того щоб вона не могла виїхати за кордон, чоловік вирвав з паспорта декілька сторінок.

У суді обвинувачений визнав провину повністю. Пояснив, що його дружина проживала в Італії з іншим чоловіком, залишивши його в Україні з двома дітьми, яких він утримував самостійно. Дружина не брала участі ні в їх вихованні, ні в утриманні. Після її приїзду в Україну він хотів зберегти сім`ю, оскільки діти потребували материнської турботи та опіки.

Чоловік зазначив, що його вчинок зумовлений бажанням зберегти сім’ю, прагненням, щоб дружина залишилася вдома. Однак це не дало бажаного результату. У вчиненому він щиро кається.

В результаті суд визнав чоловіка винним та призначив 935 грн штрафу.

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