У смітнику в туалеті літака знайшли новонароджену дитину

Співробітники аеропорту на Маврикії знайшли новонароджену дитину, якого викинули у смітник в туалеті літака.

20-річну жінку з Мадагаскару, яка, за підозрами, народила під час рейсу, затримали.

Літак Air Mauritius, який прибув з Мадагаскару, приземлився в міжнародному аеропорту імені Сівусагура Рамгулама 1 січня.

Читайте також: Життя батьків спрощується: змінюються правила виїзду дітей за кордон України

Співробітники аеропорту знайшли новонароджену дитину під час планової митної перевірки.

Вони помітили закривавлений туалетний папір і доставили дитину до державної лікарні.

Поліція аеропорту також опитала пасажирів.

Жінка, яку запідозрили в тому, що вона є матір’ю дитини, спочатку заперечувала, що хлопчик був її. Але медичний огляд, який вона була змушена, пройти підтвердив, що вона щойно народила.

У лікарні її помістили під нагляд поліції.

За повідомленнями, і вона, і дитина почуваються добре.

Читайте також: Італія, країна де ніхто не народжується: пандемія вбиває бажання

Малагасійку, яка прибула на Маврикій за дворічним дозволом на роботу, після виписки з лікарні допитають і висунуть звинувачення у тому, що вона покинула новонароджену дитину.

Обговорити цю, та інші новини важливі українцям в Італії, можна приєднавшись до групи у Facebook Українці в Італії Разом!