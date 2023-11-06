У Флоренції публіці відкриють “секретну кімнату” Мікеланджело

У Флоренції публіці покажуть “таємну кімнату” італійського скульптора і художника Мікеланджело Буонаротті в каплиці, де він міг переховуватися після конфлікту з Папою Римським.

Приміщення відкриють для відвідувачів 15 листопада, повідомляє Reuters із посиланням на музей Капели Медічі у Флоренції.

Кімната в італійській каплиці 16 століття, створеній за задумом Мікеланджело, містить вугільні начерки людських фігур, які приписують художнику.

Дехто вважає, що Мікеланджело створив ці рідкісні малюнки, переховуючись після того, як Папа Римський Климент VII засудив його до страти.

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Невелика кімната довжиною 10 метрів й шириною три метри колись використовувалася для зберігання вугілля, перш ніж її знову відкрили під час реставраційних робіт у 1975 році.

Тодішній директор музею каплиці Паоло Даль Поджетто приписував багато знайдених настінних малюнків Мікеланджело.

Відвідувачі музею зможуть потрапити до кімнати через тісні вузькі сходи, і кількість щотижневих відвідувачів буде обмежена до 100 осіб.

Групи по 4 людини зможуть відвідати кімнату з 15 листопада, але максимум на 15 хвилин.

Квитки коштуватимуть 20 євро ($21,20) з людини, на додачу до 10 євро, які стягуються за сам вхід до музею.

“Обмежена кількість відвідувачів на один часовий слот пов’язана з необхідністю чергувати періоди впливу світлодіодного світла з тривалими періодами темряви”, – зазначили в музеї.

Нагадаємо, раніше в Італії відкрили виставку, присвячену Соломії Крушельницькій.

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