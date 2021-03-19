У ЄС вакцину AstraZeneca визнали безпечною, але…

Європейське агентство з лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною для подальшого використання після розслідування повідомлень про випадки тромбів у пацієнтів після вакцинації.

Про це повідомляє The Guardian. Як повідомила голова ЄМА Емер Кук, комітет з питань безпечності препаратів вирішив, що вакцина є безпечною та ефективною і переваги її використання перевищують будь-які потенційні ризики.

За її словами, комітет дійшов “чіткого наукового висновку” про те, що вакцинація “АстраЗенекою” не збільшує загальний ризик розвитку тромбів.

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Втім, зазначила Емер Кук, з наявних даних “не можна повністю виключити наявність зв’язку між цими випадками [розвитку тромбів] та вакциною”, і регулятор продовжить відстежувати такі тенденції – але ще раз наголосила, що вакцину можна вважати безпечною та ефективною для захисту від ризиків, пов’язаних з коронавірусом.

Керівниця комітету з безпеки вакцин Сабін Штраус сказала, що експерти не побачили проблем із якістю вакцини чи якоїсь окремої партії.

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За її словами, ризик розвитку тромбів не є вищим після вакцинації, ніж за її відсутності, і ті випадки, які змусили деякі країни призупинити використання, були надзвичайно рідкісними – враховуючи, що вакциною зробили вже понад 20 млн щеплень.

Нагадаємо, після повідомлень про розвиток тромбів у пацієнтів, щеплених вакциною AstraZeneca, включно з летальними випадками, щонайменш 13 країн ЄС призупинили її використання до завершення розслідування.

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