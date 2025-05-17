У суботу, 17 травня, відбудеться фінал Євробачення 2025, який цього року приймає місто Базель (Швейцарія). Наймасштабніше музичне шоу Європи виходить на фінішну пряму після двох півфіналів, що зібрали мільйони глядачів по всьому континенту.

Україна представлена у фіналі гуртом Ziferblat з піснею Bird of Pray. Українців закликають підтримати свого представника і проголосувати під час прямої трансляції.

📅 Коли відбудеться фінал Євробачення 2025: дата і час

Фінал шоу стартує 17 травня о 21:00 за центральноєвропейським часом (CET).

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📺 Де дивитися фінал Євробачення 2025 в Італії та Україні

Італія:

Пряма трансляція – Rai 1 , а також RaiPlay , Rai Radio2 та RaiPlay Sound

Ведучі італійської версії – Габріеле Корсі та BigMama

Особливий гість – Топо Джіджо , який оголосить голоси Італії

Пряма трансляція – , а також , та Ведучі італійської версії – та Особливий гість – , який оголосить голоси Італії Україна:

Офіційний мовник – UA: Перший, а також YouTube-канал Eurovision Song Contest

📲 Як голосувати у фіналі Євробачення 2025 з Італії

Голосування для міжнародної аудиторії відкриється після виступу останнього учасника. Проголосувати з Італії можна трьома способами:

📞 Дзвінок на номер 894001 з введенням коду пісні (вартість: 0,51€)

з введенням коду пісні (вартість: 0,51€) ✉️ SMS на номер 4754750 з кодом пісні (вартість: 0,50€)

з кодом пісні (вартість: 0,50€) 📱 Через офіційний додаток ESC2025 (аналогічні умови)

Максимум – 5 голосів з одного пристрою на одну сесію голосування.

🇺🇦 Україна у фіналі Євробачення 2025

Гурт Ziferblat представить Україну з композицією Bird of Pray. Це атмосферна, емоційна пісня з глибоким посилом, яка вже отримала позитивні відгуки від європейських фанів.

📝 Учасники фіналу Євробачення 2025: список країн та порядок виступів

У фіналі змагатимуться 26 країн, серед яких “великі п’ятірки” (Big Five) та країна-організатор:

(Повний список країн залишено без змін з оригінального тексту – рекомендується оформити у вигляді таблиці або списку з номерами виступів для зручності користувача та SEO)

🎯 Хто в фаворитах Євробачення 2025 – прогнози букмекерів

Аналітики відзначають наступних фаворитів на перемогу:

🇸🇪 Швеція – гурт KAJ , пісня Bara Bada Bastu: енергійний техно-поп

– гурт , пісня Bara Bada Bastu: енергійний техно-поп 🇫🇷 Франція – Louane , пісня Maman: емоційна балада

– , пісня Maman: емоційна балада 🇫🇮 Фінляндія – Erika Vikman , пісня ICH KOMME: провокаційний стиль і харизма

– , пісня ICH KOMME: провокаційний стиль і харизма 🇪🇪 Естонія – Tommy Cash, Espresso Macchiato: нестандартна та оригінальна подача