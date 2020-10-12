Дієтологи запевняють, що печені яблука слід включати до раціону людей з проблемами травлення та серцевими захворюваннями. Але також вони корисні тим — хто хоче позбутися зайвої ваги.

Чому вони допомагають? Річ у тому, що в них міститься велика кількість корисної клітковини і пектину, який виводить з організму зайву рідину, зменшує набряки й шкідливий холестерин.



Хоча цей метод перевірений багатьма людьми, не варто його використовувати без консультації свого лікаря. Пам’ятайте — будь-який організм є унікальним. І кожен метод вимагає корекції, виходячи з вашого поточного стану.

Три варіанти яблучної дієти

На день слід з’їдати 6 — 7 штук печених яблук з корицею і краплею меду. Також треба пити воду, але не менше 2 літрів на день. Якщо перший варіант занадто важкий, слід доповнити раціон нежирним кефіром або йогуртом: додати 1 склянку кислого напою до кожного прийому їжі. Крім печених яблук і кефіру можна додати до раціону нежирний сир: близько 250 грамів на день.

Можна влаштовувати яблучну дієту не частіше двох разів на рік. Але, обов’язково порадьтеся з лікарем перед тим, як до неї приступити.