Чи можна говорити по телефону під час зарядки: правда та міфи

Мобільний телефон – один із найпопулярніших і найзатребуваніших гаджетів сучасності. Він виконує безліч функцій: від зв’язку та передачі інформації до відстеження активності, допомоги у побутових справах і заміни фото- та відеокамери.

Однак одна з найпоширеніших проблем користувачів – розряджений акумулятор. Щоб уникнути незручностей, люди намагаються підключати смартфон до зарядки вчасно. Водночас виникає запитання: чи можна розмовляти по телефону під час зарядки?

Чому не можна розмовляти по телефону під час заряджання: міфи та реальність

Багато хто чув історії про те, що телефон може вибухнути прямо в руках під час розмови на зарядці. Однак на практиці такі випадки надзвичайно рідкісні й зазвичай пов’язані з технічними несправностями або використанням неякісних аксесуарів.

Раніше мобільні телефони мали батареї, які під час заряджання могли сильно нагріватися. Якщо користувач одночасно телефонував, навантаження збільшувалося, що іноді призводило до перегріву та пошкодження акумулятора. У поодиноких випадках траплялися займання або вибухи. Але це стосується переважно застарілих моделей.

Чи можна користуватися смартфоном під час зарядки?

Сучасні смартфони оснащені безпечними літій-іонними батареями, які мають захист від перегріву. Тому відповідь на запитання «Чи можна дзвонити, якщо телефон на зарядці?» – так, можна.

Деякі користувачі помічають, що гаджет трохи нагрівається під час дзвінка на зарядці. Проте це не є небезпечним, оскільки вбудовані контролери запобігають перегріву та критичному навантаженню.

Чи можна користуватися телефоном під час зарядки від повербанка?

Так, телефон можна використовувати під час зарядки від Power Bank. Це не створює додаткової небезпеки, незалежно від джерела живлення. Єдина незручність – збільшення часу зарядки, а також прискорене використання циклів заряду батареї, що може знизити її довговічність.

Чи можна користуватися iPhone під час зарядки?

Користувачі техніки Apple також можуть не хвилюватися. Компанія Apple використовує удосконалені літій-іонні акумулятори, які відомі своєю енергоємністю, довговічністю та швидкістю зарядки. Айфон можна безпечно використовувати навіть під час заряджання.

Висновок

Міфи про небезпеку розмов по телефону під час зарядки залишилися в минулому. Сучасні смартфони мають надійні системи захисту, що мінімізують ризики перегріву чи займання. Єдине, що варто враховувати – використання оригінальних зарядних пристроїв і уникнення перегріву телефону в спекотну погоду або при інтенсивному навантаженні.

Отже, відповідь однозначна: можна безпечно користуватися телефоном під час зарядки!

Найважливіші новини для українців в Італії у соцмережах Facebook, Instagram і Телеграм.